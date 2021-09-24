Alanyaspor'a yan bakılmıyor!

ATAMAYANA ATARLAR!
İkinci yarıya golle başlayan Alanyaspor oldu. 54'te soldan ceza sahasına giren Davidson'un altıpasa doğru attığı pasta, Efecan ayak içiyle net bir vuruş yaparak ağları sarstı. Paşa'da 64'te Tarkan, 72 ve 82'de Hajradinovic beraberlik fırsatlarını kullanamadı. 83'te maçın yıldızı Davidson yine sahne aldı ve sonucu ilan etti. Brezilyalı futbolcunun, ceza yayı gerisinden yaptığı vuruşta top direğe çarparak filelerle buluştu. Akdeniz ekibi, Bülent Korkmaz yönetiminde 3'te 3 yaparken, Paşa üst üste 3. yenilgisini aldı.
ÇAVUŞOĞLU'NA TEŞEKKÜR PLAKETİ
Antalya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Genel Başkanı Metin Bulut, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'na teşekkür plaketi verdi. Başkan Bulut ve yönetim kurulu tarafından Alanya'daki amatör spor kulüplerine malzeme desteği verilmek üzere organizasyon düzenledi. Etkinlikte, aynı zamanda ASKF Başkan Yardımcısı da olan Çavuşoğlu'na, amatör spor kulüplerine vermiş olduğu desteklerinden dolayı Başkan Bulut tarafından plaket takdim edildi.