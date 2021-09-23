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Alanyaspor Kasımpaşa maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan sürüyor. 6. hafta maçında Alanyaspor sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. İki takım da Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı amaçlıyor. Mücadelenin canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2021 Perşembe 19:56
Alanyaspor Kasımpaşa maçı CANLI

Süper Lig'in 6. haftasında Alanyaspor ile Kasımpaşa kozlarını paylaşıyor. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Bahattin Şimşek düdük çalıyor. Ligde çıktığı 5 müsabaka 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa, hanesine 5 puan yazdırdı.

Alanya temsilcisi ise ilk 5 haftada 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet sonucunda 9 puan elde etti.



ALANYASPOR-KASIMPAŞA MAÇINDA İLK 11'LER
Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Awaziem, Milunovic, Borja, Fatih, Umut, Efecan, Emre, Davidson, Diedhiou.

Kasımpaşa: Ertuğrul, Feyzi, Bruma, Brecka, Eren, Sadiku, Tarkan, Travnik, Eysseric, Yusuf, Umut.

ALANYASPOR-KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan karşılaşma, saat 20.00'de başladı. Hakem Bahattin Şimşek'in yönettiği müsabaka, beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

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