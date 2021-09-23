Alanyaspor Kasımpaşa maçı CANLI

Süper Lig'in 6. haftasında Alanyaspor ile Kasımpaşa kozlarını paylaşıyor. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Bahattin Şimşek düdük çalıyor. Ligde çıktığı 5 müsabaka 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa, hanesine 5 puan yazdırdı.

Alanya temsilcisi ise ilk 5 haftada 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet sonucunda 9 puan elde etti.







ALANYASPOR-KASIMPAŞA MAÇINDA İLK 11'LER

Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Awaziem, Milunovic, Borja, Fatih, Umut, Efecan, Emre, Davidson, Diedhiou.

Kasımpaşa: Ertuğrul, Feyzi, Bruma, Brecka, Eren, Sadiku, Tarkan, Travnik, Eysseric, Yusuf, Umut.



ALANYASPOR-KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan karşılaşma, saat 20.00'de başladı. Hakem Bahattin Şimşek'in yönettiği müsabaka, beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.