Son dakika spor haberi: Gaziantep FK Başakşehir maçında Muhammet Demir Süper Lig tarihinin en erken golünü attı!

Gaziantep FK ile Başakşehir arasında oynanan Süper Lig maçı tarihe geçti. Gaziantep FK oyuncusu Muhammet Demir 10. saniyede attığı golle Süper Lig'in en erken golüne imzasını attı.

Eski takımı Başakşehir'e karşı oynanan maçın 11. saniyesinde Muhammet Demir, topu filelere gönderdi. Santra sonrası savunmadan şişirilen topu Joao Figueiredo kafayla savunma arkasına gönderdi ve Muhammet Demir sol çaprazdan düzgün bir vuruşla golü attı.

29 yaşındaki oyuncunun bu golü, Süper Lig tarihinin de en hızlı golü oldu. Muhammet Demir'den önceki rekor 29 Kasım 2008'de Denizlisporlu Darryl Roberts, Eskişehir ağlarına 12. saniyede göndermişti.

SÜPER LİG TARİHİNİN EN HIZLI 10 GOLÜ

10. Saniye: Muhammet Demir, Gaziantep

12. Saniye: Darryl Roberts, Denizlispor

17. Saniye: Umut Bulut, Trabzonspor

18. Saniye: Vedat İnceefe, Galatasaray

20. Saniye: Musa Aydın, Sivasspor

20. Saniye: Yekta Kurtuluş, Kasımpaşa

20. Saniye: Andre Castro, Kasımpaşa

21. Saniye: Elvir Bolic, Fenerbahçe

22. Saniye: Andrade Oliveira, Denizlispor

22. Saniye: Ahmet Dursun, Kocaelispor