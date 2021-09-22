Sivas’tan 3 puan siftahı

Sıvasspor, Süper Lig'in 6'ncı haftasında 3 puanla tanıştı... Yeni Malatya deplasmanına çıkan Yiğidolar, Dimitris Goutas'ın golüyle galibiyete uzandı: 1-0. Karşılaşmanın golsüz biten ilk yarısında Sivas kalecisi Muammer, Malatya ataklarına geçit vermedi. Maçın 70. dakikasında Fajr, Malatya ceza sahasına ortayı kesti. İyi yükselen Goutas, topu kafayla ağlara göndererek takımına galibiyeti getirdi. İlk galibiyetini alan Sivasspor, 6 puana yükselirken, ev sahibi Malatyaspor, 4. yenilgisini aldı. Sivas, cumartesi günü Karagümrük'ü ağırlayacak.
'Bu galibiyete ihtiyacımız vardı'
SİVAS'ın hocası Rıza Çalımbay, Malatya deplasmanında alınan galibiyetten dolayı mutlu olduklarını belirterek şöyle konuştu: Avrupa'ya talihsiz bir şekilde veda ettik, lige de kötü başladık. Böyle bir galibiyete çok ihtiyacımız vardı. 3 puanın verdiği moralle gelecek haftalara daha umutlu bakıyoruz. Özlenen Sivas geri dönücek.