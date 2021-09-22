Olimpiyat’ta kalecilerin günü

Karagümrük-Antalyaspor maçında kaleciler devleşti. Viviano ve Boffin, 5’er kurtarış yaptı. Son iki maçını kazanan İstanbul ekibi, galibiyet serisini bozdu. İki maçtır mağlup olan Akdeniz temsilcisi ise puanla tanıştı
Süper Lig'in flaş ekibi Karagümrük, son iki maçını kaybeden Antalyaspor'u ağırladı. İki takım da gününde olan kalecileri geçemedi ve maç başladığı gibi golsüz sona erdi. İlk yarıda Gümrük'te Pesic iki net gol pozisyonundan yararlanamazken, kırmızı-siyahlıların İtalyan yıldızı Bertolacci de kaleci Boffin'i geçemedi. İkinci yarıda da aynı senaryon devam etti. 67'de Balkovec bomboş kale yerine topu yan ağlara gönderdi. 73'te Gökdeniz'in gollük vuruşunu kaleci Viviano ayaklarıyla kurtardı. 77'de Mukairu'nun sert vuruşu İtalyan eldivenden döndü. 88'de bu sefer Gökdeniz'in şutunda Viviano yine kalesinde devleşti. İki kalecinin 5'er kurtarış yaptığı zevkli mücadeleden gol sesi çıkmadı. Karagümrük, 3'te 3 yapma fırsatını kullanamazken, Akdeniz ekibi ise 2 maçlık yenilgi serisine son verdi.