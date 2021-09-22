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Hatayspor 5’te 5 peşinde

Kayserispor'u 1-0 geriden gelerek 2-1 mağlup ederek Süper Lig'de 3'te 3 yapan Hatayspor, galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, "Biz Süper Lig'i ilk 10'da bitirmek istiyoruz. Tabii ki de ligi dördüncü bitirebilirsek çok daha mutlu oluruz. Hem Göztepe hem Fenerbahçe ile oynayacağımız maçta Hatayspor'un galibiyete yakın olacağını düşünüyorum" diye camiaya umut dağıttı

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2021 Çarşamba 06:50
Hatayspor 5’te 5 peşinde
Kayserispor'u 1-0 geriden gelerek 2-1 mağlup ederek Süper Lig'de 3'te 3 yapan Hatayspor, galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, "Biz Süper Lig'i ilk 10'da bitirmek istiyoruz. Tabii ki de ligi dördüncü bitirebilirsek çok daha mutlu oluruz. Hem Göztepe hem Fenerbahçe ile oynayacağımız maçta Hatayspor'un galibiyete yakın olacağını düşünüyorum" diye camiaya umut dağıttı
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