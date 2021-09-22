Göztepe’de değişim var

Altay derbisini kaybeden Göztepe'de Hatayspor maçı öncesinde taşlar yerinden oynayacak. 5 maçta kalesinde 7 gol gören İzmir ekibinde, stoper Kahraman ve sol bek Berkan'ın kulübeye çekilmesi gündemde. Sırp teknik adam El Maestro savunmada Burekovic, Atınç Nukan, orta alanda Beykan Şimşek ve kanatta da Baku'yu Hatay maçına hazırlıyor. Maestro'nun stoper olarak Wilker Angel gibi bir alternatifi de olmasına rağmen maç eksiği nedeniyle tercih etmeyeceği öğrenildi.
Altay derbisini kaybeden Göztepe'de Hatayspor maçı öncesinde taşlar yerinden oynayacak. 5 maçta kalesinde 7 gol gören İzmir ekibinde, stoper Kahraman ve sol bek Berkan'ın kulübeye çekilmesi gündemde. Sırp teknik adam El Maestro savunmada Burekovic, Atınç Nukan, orta alanda Beykan Şimşek ve kanatta da Baku'yu Hatay maçına hazırlıyor. Maestro'nun stoper olarak Wilker Angel gibi bir alternatifi de olmasına rağmen maç eksiği nedeniyle tercih etmeyeceği öğrenildi.