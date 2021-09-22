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F.Bahçe’den çekinmiyoruz

44 yıl sonra yükseldiği Süper Lig'de, ilk puanını geçtiğimiz hafta sahasında Konyaspor karşısında alan Giresunspor, Fenerbahçe'ye de bilendi. Güçlü rakiplerinden yarın Kadıköy'de puan ya da puanlar almak istediklerini söyleyen Başkan vekili Muzaffer Aygün, "Çok zor bir 90 dakika bizi bekliyor. Fenerbahçe'nin gücüne saygı duyuyoruz ancak kimseden çekinmiyoruz. İstanbul'da Giresunspor'a yakışır bir mücadele ve futbol ortaya koyup, iyi bir sonuç almak istiyoruz" diye iddialı konuştu.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2021 Çarşamba 06:50
F.Bahçe’den çekinmiyoruz
44 yıl sonra yükseldiği Süper Lig'de, ilk puanını geçtiğimiz hafta sahasında Konyaspor karşısında alan Giresunspor, Fenerbahçe'ye de bilendi. Güçlü rakiplerinden yarın Kadıköy'de puan ya da puanlar almak istediklerini söyleyen Başkan vekili Muzaffer Aygün, "Çok zor bir 90 dakika bizi bekliyor. Fenerbahçe'nin gücüne saygı duyuyoruz ancak kimseden çekinmiyoruz. İstanbul'da Giresunspor'a yakışır bir mücadele ve futbol ortaya koyup, iyi bir sonuç almak istiyoruz" diye iddialı konuştu.
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