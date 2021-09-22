Farioli’yle evinde namağlup

Antalyaspor'la golsüz berabere kalan Karagümrük, sahasında yine yenilmedi. Kırmızı-siyahlılar, geçen sezon nisan ayında takımın başına geçen İtalyan çalıştırıcı Farioli'yle sahasında maç kaybetmeyip başarılı bir istatistiğe imza attı. Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal da maç sonunda yaptığı açıklamada, ikinci yarıda hem geçiş oyununda hem de pozisyon anlamında rakiplerine zor anlar yaşattıklarını söyledi.
Antalyaspor'la golsüz berabere kalan Karagümrük, sahasında yine yenilmedi. Kırmızı-siyahlılar, geçen sezon nisan ayında takımın başına geçen İtalyan çalıştırıcı Farioli'yle sahasında maç kaybetmeyip başarılı bir istatistiğe imza attı. Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal da maç sonunda yaptığı açıklamada, ikinci yarıda hem geçiş oyununda hem de pozisyon anlamında rakiplerine zor anlar yaşattıklarını söyledi.