Altay costu bir kere

SÜPER Lig'de kötü günler geçiren Rizespor, geçen hafta İzmir derbisini kazanan Altay'ı konuk etti. Altay, kırmızı kart dakikasına kadar üstün olduğu maçtan galibiyetle ayrılmasını bildi. Siyah-beyazlılar, ilk yarıda Dabo ve Thiam'la gole yaklaştı. Ardından 36'da Phiri ve 39'da Bolasie Rize'de çerçeveyi bulamayan isimler oldu. İzmir ekibi aradığı golü 44'te buldu. Erhan Çelenk'in kornerinde Thiam'ın ön direkte aşırttığı topu, Björkander güzel bir kafa vuruşuyla ağlara gönderdi. İkinci yarıya da hızlı başlayan konuk ekip oldu. 48'de Thiam'ın füzesi üst direkten döndü. Altay'da 68'de Thiam, ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. 73'te Bamba klas bir golle farkı ikiye çıkardı. 90'da Bolasie takımını umutlundardı ancak kalan sürede başka gol olmayınca Altay, 10 kişi kaldığı Rize'den altın değerinde bir 3 puanla ayrıldı.