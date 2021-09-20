Haberler Süper Lig SON DAKİKA: Süper Lig'in 6'ncı haftasında görev alacak hakemler belli oldu

SON DAKİKA: Süper Lig'in 6'ncı haftasında görev alacak hakemler belli oldu

Son dakika haberi: Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından Süper Lig'in 6. haftasındaki karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2021 Pazartesi 11:38 Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2021 Pazartesi 11:48
SON DAKİKA: Süper Lig'in 6'ncı haftasında görev alacak hakemler belli oldu

Süper Lig'in 6'ncı haftasındaki maçlarda görev yapacak hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından Süper Lig 6'ncı hafta maçlarına yapılan atamalar şöyle:

21 Eylül Salı

17.00 Vavacars Fatih Karagümrük - Fraport TAV Antalyaspor: Arda Kardeşler
17.00 Çaykur Rizespor - Altay: Ümit Öztürk
20.00 Beşiktaş - Adana Demirspor: Ali Palabıyık
20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Demir Grup Sivasspor: Erkan Özdamar

22 Eylül Çarşamba

17.00 Gaziantep FK - Medipol Başakşehir: Mete Kalkavan
20.00 Yukatel Kayserispor - Galatasaray: Yaşar Kemal Uğurlu
20.00 Göztepe - Atakaş Hatayspor: Suat Arslanboğa

23 Eylül Perşembe

17.00 İttifak Holding Konyaspor - Trabzonspor: Halil Umut Meler
20.00 Aytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa: Bahattin Şimşek
20.00 Fenerbahçe - GZT Giresunspor: Cüneyt Çakır

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