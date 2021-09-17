Haberler Süper Lig Altay Göztepe maçı CANLI

Altay Göztepe maçı CANLI

Süper Lig'in 5. haftasında İzmir derbisi heyecanı yaşanıyor. Altay ile Göztepe, Alsancak Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. Son 2 maçını kaybeden Altay sahasında 3 puanı amaçlıyor. Bu sezonki ilk galibiyetini Başakşehir karşısında alan Göztepe ise seriye başlamak istiyor. Kritik mücadelenin canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2021 Cuma 19:55
Altay Göztepe maçı CANLI

Süper Lig'in 5. haftası İzmir derbisine sahne oluyor. Altay ile Göztepe, Alsancak Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. Zorlu mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalıyor. Meler'in yardımcılıklarını Ata Yıldırım ve Murat Tuğberk Curbay yapıyor. Müsabakanın VAR hakemi olarak Erkan Özdamar düdük çalıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...



ALTAY GÖZTEPE MAÇINDA İLK 11'LER
Altay: Lis, Murat Akça, Cebrail Karayel, Naderi, Zeki Yıldırım, Poko, Thaciano, Rodriguez, Thiam, Bamba, Kappel

Göztepe: İrfan Can, Kahraman, Arslanagic, Berkan Emir, Tijanic, Kerim Alıcı, Soner, Obinna, Lourency, Cherif Ndiaye, Halil Akbunar

ALTAY - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Altay - Göztepe maçı 17 Eylül Cuma günü saat 20:00'de başladı. Kritik müsabaka, beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

SON DAKİKA