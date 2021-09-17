Altay Göztepe maçı CANLI

Süper Lig'in 5. haftası İzmir derbisine sahne oluyor. Altay ile Göztepe, Alsancak Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. Zorlu mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalıyor. Meler'in yardımcılıklarını Ata Yıldırım ve Murat Tuğberk Curbay yapıyor. Müsabakanın VAR hakemi olarak Erkan Özdamar düdük çalıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...
ALTAY GÖZTEPE MAÇINDA İLK 11'LER
Altay: Lis, Murat Akça, Cebrail Karayel, Naderi, Zeki Yıldırım, Poko, Thaciano, Rodriguez, Thiam, Bamba, Kappel
Göztepe: İrfan Can, Kahraman, Arslanagic, Berkan Emir, Tijanic, Kerim Alıcı, Soner, Obinna, Lourency, Cherif Ndiaye, Halil Akbunar
ALTAY - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Altay - Göztepe maçı 17 Eylül Cuma günü saat 20:00'de başladı. Kritik müsabaka, beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.