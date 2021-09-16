Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri açıklandı!

Süper Lig'de heyecan 5. hafta maçlarıyla devam edecek. İzmir derbisi Altay - Göztepe maçı ile başlayacak olan haftada, şampiyonluk adaylarından Trabzonspor Kasımpaşa'ya, Beşiktaş Antalyaspor'a, Fenerbahçe Başakşehir'e konuk olacak. Galatasaray ise sahasında Alanyaspor'u konuk edecek.
Bu zorlu karşılaşmaları yönetecek hakemler de belli oldu.
İşte o isimler;
Yarın:
20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Vavacars Fatih Karagümrük: Hüseyin Göçek
20.00 Altay-Göztepe: Halil Umut Meler
18 Eylül Cumartesi:
13.30 Demir Grup Sivasspor-Gaziantep: Atilla Karaoğlan
16.00 Kasımpaşa-Trabzonspor: Mete Kalkavan
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Beşiktaş: Ali Şansalan
19.00 Adana Demirspor-Çaykur Rizespor: Cüneyt Çakır
19 Eylül Pazar:
13.30 GZT Giresunspor-İttifak Holding Konyaspor: Volkan Bayarslan
16.00 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor: Abdulkadir Bitigen
19.00 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: Fırat Aydınus
19.00 Atakaş Hatayspor-Yukatel Kayserispor: Alper Ulusoy