Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri açıklandı!

Süper Lig'de heyecan 5. hafta maçlarıyla devam edecek. İzmir derbisi Altay - Göztepe maçı ile başlayacak olan haftada, şampiyonluk adaylarından Trabzonspor Kasımpaşa'ya, Beşiktaş Antalyaspor'a, Fenerbahçe Başakşehir'e konuk olacak. Galatasaray ise sahasında Alanyaspor'u konuk edecek.

Bu zorlu karşılaşmaları yönetecek hakemler de belli oldu.

İşte o isimler;



Yarın:

20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Vavacars Fatih Karagümrük: Hüseyin Göçek

20.00 Altay-Göztepe: Halil Umut Meler

18 Eylül Cumartesi:

13.30 Demir Grup Sivasspor-Gaziantep: Atilla Karaoğlan

16.00 Kasımpaşa-Trabzonspor: Mete Kalkavan

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Beşiktaş: Ali Şansalan

19.00 Adana Demirspor-Çaykur Rizespor: Cüneyt Çakır

19 Eylül Pazar:

13.30 GZT Giresunspor-İttifak Holding Konyaspor: Volkan Bayarslan

16.00 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor: Abdulkadir Bitigen

19.00 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: Fırat Aydınus

19.00 Atakaş Hatayspor-Yukatel Kayserispor: Alper Ulusoy