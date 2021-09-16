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İşte Süper Lig'de 5. haftanın programı!

Süper Lig'de 5. hafta heyecanı yarın oynanacak iki karşılaşmayla başlayacak. İlk gün İzmir derbisine sahne olacak haftada Altay sahasında Göztepe'yi ağırlayacak. Karşılaşma 17 Eylül Cuma günü saat 20.00'de başlayacak.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2021 Perşembe 11:38 Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2021 Perşembe 12:33
İşte Süper Lig'de 5. haftanın programı!

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Vavacars Fatih Karagümrük (Yeni Malatya)

20.00 Altay-Göztepe (Bornova Aziz Kocaoğlu)

18 Eylül Cumartesi:

13.30 Demir Grup Sivasspor-Gaziantep (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

16.00 Kasımpaşa-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Fraport TAV Antalyaspor- Beşiktaş (Antalya)

19.00 Adana Demirspor-Çaykur Rizespor (Yeni Adana)

19 Eylül Pazar:

13.30 GZT Giresunspor-İttifak Holding Konyaspor (Çotanak)

16.00 Galatasaray -Aytemiz Alanyaspor (Türk Telekom)

19.00 Medipol Başakşehir- Fenerbahçe (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Atakaş Hatayspor-Yukatel Kayserispor (Yeni Hatay)

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