Zafer Gaziantep'in!

Süper Lig'de çıkış arayan ve ilk üç maçta 1 puan toplayabilen Giresunspor, galibiyet özlemini dindirdi. Kırmızı-beyazlılar, sahasında konuk ettiği Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. 17. dakikada Sagal'ın kornerinde Caulker kafayı vurdu, top az farkla dışarıya gitti. 24'te Muhammet Demir'in sağ çaprazdan sert şutu auta gitti. 43'te Gökdeniz'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan gelişine şutunda, kaleci Günay topu son anda kornere çeldi. İlk yarı 0-0 bitti.

ANTALYA DİREĞE TAKILDI

51'de Veysel'in ceza sahasında topa elle müdahalesi sonrası hakem penaltıyı verdi. 54'te atışı kullanan Muhammet Demirtopu ağlara gönderdi: 1-0. 66'da Antalyaspor Wright ile gole yaklaştı ama fırsat kaçtı. 89'da Naldo'nun kafa vuruşu az farkla dışarı gitti. 90+2. dakikada Doğukan Sinik'in şutunda top üst direkten döndü. 90+8'de konrerde kalecisi Boffin de rakip ceza sahasında kalınca, hızlı gelişen atakta Mendyl boş kaleye golü attı: 2-0.

'MÜCADELE EDEREK KAZANDIK'

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, "Kesinlikle kazanmamız gereken önemli bir maçı iyi mücadele ederek kazandık ve 3 puanı aldık" dedi ve şöyle devam etti: Son maçlara baktığımızda üstün görünümündeydik ama bunu sonuca yansıtamıyorduk.

ANTALYA DIŞARDA YOK!

Ersun Yanal'ın çalıştırdığı Antalyaspor, bu sezon oynadığı ikinci deplasman maçından da puansız ayrıldı. İki hafta önce Fenerbahçe'ye Kadıköy'de 2-0 kaybeden kırmızı-beyazlılar, geçen sezon 20 deplasman maçında 3 galibiyet, 7 beraberlikle 19 puan toplamıştı.

'HAYRETLER İÇİNDEYİZ'

Antalya'nın teknik patronu Ersun Yanal, galibiyeti hak eden bir mücadele ortaya koyduklarını ve mağlubiyet nedeniyle üzgün olduklarını belirtti. Yanal, "Biz skor olarak hayretler içerisindeyiz. Bugün kazanmalıydık. Tek eksiğimiz goldü" dedi.