Alanya tek attı

Bülent Korkmaz yönetiminde ligde yeni bir sayfa açmak isteyen Alanyaspor, sahasında Giresunspor'u 1-0 mağlup etti. Ligin yeni ekibi Çotanaklar, dört hafta sonunda gol ve puanla tanışamadı. 8. dakikada Alanyaspor öne geçti. Davidson, ceza sahası dışında kaleyi sol çaprazdan gören noktada yerde kaldı. Faul sonrası Emre'nin ceza sahası içine ortasında Awaziem kafayla ağlara gönderdi: 1-0.

KIRINTILI DEVLEŞTİ

Alanya, 32'de Emre Akbaba'nın kafa vuruşunda gole yaklaştı. 36'da Suleymanov'un sert şutunda Serkan Kırıntılı başarılıydı. 67'de gelişen Giresunspor atağında Diabate'nin vuruşuna yine Serkan Kırıntılı sert çekti. 75'teki Alanya atağında Davidson'un kafa vuruşu az farkla üstten auta çıktı. 80'de Balde'nin kafa vuruşunu Serkan kornere çeldi ve mücadele 1-0 Alanya'nın galibiyetiyle bitti.

'KRİTİK BİR GALİBİYET ALDIK'

Akdeniz ekibinin teknik direktörü Bülent Korkmaz, Giresunspor karşısında elde edilen galibiyetin önemine dikkat çekip, "İki maçta 9 gol yemiştik. Sistemi değiştirdik. Psikolojik baskıyı kaldırmak istiyorduk. Kritik bir galibiyet aldık. Oyundan ziyade önemlisi 3 puandı" dedi.

KORKMAZ SİFTAH YAPTI

Alanyaspor'da Çağdaş Atan'dan boşalan teknik direktörlük görevine getirilen Bülent Korkmaz, ilk maçında galibiyetle tanıştı. En son 25 Temmuz 2020'de Konyaspor'un başında Süper Lig'de boy gösteren Korkmaz, tam 415 günlük aradan sonra maça çıktı.

'İYİYE DOĞRU GİDİYORUZ'

Gİresun'un hocası Hakan Keleş, gol yollarında sorunlarının olduğunu belirterek şöyle konuştu: İstatistiksel olarak çok üstündük ama ceza sahasına kadar geldik, topu oradan içeri atamadık. Günden güne iyiye giden bir oyunumuz var.