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Gaziantep FK-Antalyaspor maçı CANLI

Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep FK sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor. İki takım karşılaşmadan 3 puanla ayrılmak için sahada, mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2021 Pazartesi 19:55
Gaziantep FK-Antalyaspor maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan sürüyor. 4. hafta maçında Gaziantep FK ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

GAZİANTEP FK - ANTALYASPOR İLK 11'LER

Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Caulker, Halil İbrahim, Merkel, Figueiredo, Jefferson, Recep Niyaz, Kitsiou, Sagal, Muhammet Demir.

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Güray, Poli, Nuri, Milosevic, Wright, Gökdeniz, Mukairu

GAZİANTEP FK - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Başlama düdüğü 20.00'de çalan Gaziantep FK - Antalyaspor maçı beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

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