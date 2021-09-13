Gaziantep FK-Antalyaspor maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan sürüyor. 4. hafta maçında Gaziantep FK ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
GAZİANTEP FK - ANTALYASPOR İLK 11'LER
Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Caulker, Halil İbrahim, Merkel, Figueiredo, Jefferson, Recep Niyaz, Kitsiou, Sagal, Muhammet Demir.
Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Güray, Poli, Nuri, Milosevic, Wright, Gökdeniz, Mukairu
GAZİANTEP FK - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Başlama düdüğü 20.00'de çalan Gaziantep FK - Antalyaspor maçı beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.