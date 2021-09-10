Süper Lig'in dört büyükleri Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un şampiyonluk yarışı nefes kesecek!

BEŞİKTAŞ AVRUPA AYARINDA
Şampiyonlar Ligi'nde de başarı isteyen Kartal, Avrupa tecrübesi fazla olan yıldızları kadrosuna kattı. Beşiktaş için "Rüya takım" yorumu yapılıyor.
TRANSFERLER:
PJANIC, BATSHUAYI, TEIXEIRA, GHEZZAL, ROSIER, KENAN, UMUT, MONTERO, SALİH, M. TOPAL, M. GÜNOK, CAN
ASLANLAR ZIPKIN GİBİ
Cimbom'un transferlerinin yaş ortalaması 23.7. Kadro ortalaması ise 26.6'ya indi. Terim, genç ve dinamik isimlerle sezona damga vurmak istiyor.
TRANSFERLER:
MORUTAN, CICALDAU, V. AANHOLT, NELSSON, BOEY, ASSUNÇAO, HALİL, BARIŞ, AYTAÇ, ALPASLAN, BERKAY
SAVAŞÇI KANARYA
Pereira ile yepyeni bir kimliğe bürünen F.Bahçe mücadeleci bir kadro oluşturdu. Kanarya "asla pes etme" parolasıyla camiayı umutlandırıyor.
TRANSFERLER:
BERISHA, ROSSI, MEYER, CRESPO, MIN-JAE KIM, SERDAR, BURAK, ÇAĞTAY, EMİR