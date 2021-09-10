Süper Lig'in dört büyükleri Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un şampiyonluk yarışı nefes kesecek!

BEŞİKTAŞ AVRUPA AYARINDA

Şampiyonlar Ligi'nde de başarı isteyen Kartal, Avrupa tecrübesi fazla olan yıldızları kadrosuna kattı. Beşiktaş için "Rüya takım" yorumu yapılıyor.

TRANSFERLER:

PJANIC, BATSHUAYI, TEIXEIRA, GHEZZAL, ROSIER, KENAN, UMUT, MONTERO, SALİH, M. TOPAL, M. GÜNOK, CAN