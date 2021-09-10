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Süper Lig'in dört büyükleri Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un şampiyonluk yarışı nefes kesecek!

Son dakika haberi... Süper Lig'de yaz transfer dönemi geride kalırken, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kadrolarını önemli ölçüde güçlendirdi. Yıldız isimleri renklerine bağlayan Süper Lig'in 4 büyüğü, kıyasıya bir şampiyonluk yarışı verecekler. İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un transferleri...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2021 Cuma 06:50
Süper Lig'in dört büyükleri Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un şampiyonluk yarışı nefes kesecek!

BEŞİKTAŞ AVRUPA AYARINDA
Şampiyonlar Ligi'nde de başarı isteyen Kartal, Avrupa tecrübesi fazla olan yıldızları kadrosuna kattı. Beşiktaş için "Rüya takım" yorumu yapılıyor.

TRANSFERLER:
PJANIC, BATSHUAYI, TEIXEIRA, GHEZZAL, ROSIER, KENAN, UMUT, MONTERO, SALİH, M. TOPAL, M. GÜNOK, CAN

Süper Lig'in dört büyükleri Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un şampiyonluk yarışı nefes kesecek!

ASLANLAR ZIPKIN GİBİ
Cimbom'un transferlerinin yaş ortalaması 23.7. Kadro ortalaması ise 26.6'ya indi. Terim, genç ve dinamik isimlerle sezona damga vurmak istiyor.

TRANSFERLER:
MORUTAN, CICALDAU, V. AANHOLT, NELSSON, BOEY, ASSUNÇAO, HALİL, BARIŞ, AYTAÇ, ALPASLAN, BERKAY

Süper Lig'in dört büyükleri Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un şampiyonluk yarışı nefes kesecek!

SAVAŞÇI KANARYA
Pereira ile yepyeni bir kimliğe bürünen F.Bahçe mücadeleci bir kadro oluşturdu. Kanarya "asla pes etme" parolasıyla camiayı umutlandırıyor.

TRANSFERLER:
BERISHA, ROSSI, MEYER, CRESPO, MIN-JAE KIM, SERDAR, BURAK, ÇAĞTAY, EMİR

Süper Lig'in dört büyükleri Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un şampiyonluk yarışı nefes kesecek!

YILDIZLAR TOPLULUĞU FIRTINA
Dünyaca ünlü isimleri alan Fırtına'da şampiyonluk inancı çok yüksek. Yıldızlar takıma tam uyum sağladı. Taraftarlar "O sene bu sene" diyor.

TRANSFERLER:
HAMSIK, PERES, KOITA, GERVINHO, CORNELIUS, SIOPIS, DENSWIL, İSMAİL, DORUKHAN

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