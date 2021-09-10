Süper Lig'de 2021-2022 yaz transfer borsası

ADANA DEMİRSPOR
GELENLER: Balotelli (Monza), Belhanda (G.Saray-Serbest), Akintola (Midtjylland), Metehan Mimaroğlu (Altınordu), Stambouli (Schalke 04-Serbest), Assambalonga (Middlesbrough), Ferhat Kaplan (Antalya), Svensson (Alkmaar), Bjarnason (Brescia), Deli (Club Brugge), Yunus Akgün (G.Saray-Kiralık), Castro (K.Gümrük), Muric (M.City- Kiralık), Vargas (Espanyol-Kiralık), Tayfun Aydoğan (Menemen), Bünyamin Balat (B.Paşa)
GİDENLER: Hasan Kılıç (Samsun), Bünyamin Balat (Denizli-Kiralık), Okan Alkan (Bandırma), Süleyman Koç (Erzurum), Levent Ayçiçek (Bandırma), Hamza Ok (Afyon), Tayfun Aydoğan (Tuzla- Kiralık), Erkam Develi (B.Paşa- Kiralık), Mustafa Yılmaz (B.Paşa- Kiralık), Kerim Avcı (G.Birliği), Berkant Yaylan (Fethiye), Sedat Şahintürk (Tuzla-Kiralık), Traore (Giresun), Dibba (Eyüp), Zubas (Kulüpsüz), Berk Yıldız (Kiralıktan döndü), Emircan Altıntaş (Kiralıktan döndü), Ergemlidze (Kiralıktan döndü), Muhammed Şengezer (Kiralıktan döndü), İsmail Yüksek (Kiralıktan döndü)
ALANYA
GELENLER: Mevlja (Sochi), Milinovic (Kızılyıldız), Borja (Braga- Kiralık), Fer (Feyenoord), Ahmed Ildız (Y.Malatya), İsmail Zehir (G.Saray), Emre Akbaba (G.Saray-Kiralık), Novais (Braga- Kiralık), Eduardo (El-Ain), Oğuz Aydın (Buca 1928), Candeias (G.Birliği), Diedhou (Bristol), Awaziem (Boavista-Kiralık)
GİDENLER: Bareiro (Monterrey- Kiralıktan döndü), Ahmet Çağrı Güney (Edirnespor-Kiralık), Alpay Çelebi (Beşiktaş-Kiralıktan döndü), Berkan İsmail Kutlu (G.Saray), Ceyhun Gülselam (Altay), Caulker (F.Bahçe), Tzavellas (AEK Atina), Moubandje (D.Zagreb-Kiralıktan döndü), Onur Bulut (Kayseri), Siopis (Trabzon), Salih Uçan (Beşiktaş), Hasan Ayaroğlu (Bursa), Kadizor (Eibar-Kiralıktan döndü), Mustafa Pektemek (Kayseri)
ALTAY
GELENLER: Lis (W.Krakow), Björkander (Mjallby), Naderi (İstiklal), Aka (El Gouna), Ceyhun Gülselam (Alanya), Thaciano (Gremio-Kiralık), Pinares (Gremio), Rodriguez (Colo Colo),
Rayan (El Ahly-Kiralık), Bamba (Brann)
GİDENLER: Stachowiak (Denizli), İlhan Depe (Denizli), Regattin (Volos), Çağlar Birinci (Şanlıurfa), Lokman Gör (Bandırma), Mossoro, Rıdvan Şimşek
ANTALYA
GELENLER: Floranus (Heerenveen), Sousa (Sporting B), Doğukan Nelik (Akhisar), Ersin Zehir (St Pauli), Erkan Eyibil (Mainz 05 II), Ghacha (ES Setif), Milosevic (Konyaspor), Güray Vural (Gaziantep), Wright (Sönderjyske- Kiralık), Poli (Bologna), Crivelli (Başakşehir-Kiralık), Mukairu (Anderlecht-Kiralıktan döndü), Melih Enes Uygun (Bodrum)
GİDENLER: Podolski (G.Zabrze), Ferhat Kaplan (Adana Demir), Ersan Gülüm (Kulüpsüz), Sam (Kulüpsüz), Drole (Kulüpsüz), Orgill (Manisa FK), Serdar Gürler (Konyaspor), Mert Yılmaz (Bursa-Kiralık), Blanco (Eibar-Kiralık), İmeri (Bodrum-Kiralık), Ali Eren İyican (Bodrum- Kiralık), Adem Metin Türk (Bodrum- Kiralık), Harun Kavaklıdere (Bodrum-Kiralık), Halil İbrahim Sevinç (Bodrum-Kiralık), Sergen Yatağan (Bodrum-Kiralık), Cenk Şen (Bodrum-Kiralık), Fehmi Koç (Bodrum-Kiralık), Bahrican Tosun (Bodrum-Kiralık)
BAŞAKŞEHİR
GELENLER: Okaka (Udinese- Kiralık), Ahmed Kutucu (Schalke 04), Lima (El Ahli), Deniz Türüç (F.Bahçe), Zulj (Anderlecht), Şener Özbayraklı (G.Saray)
GİDENLER: Crivelli (Antalya- Kiralık), Mert Günok (Beşiktaş), Mehmet Topal (Beşiktaş), Muhammet Demir (Gaziantep), Cemali Sertel (Ç.Rize-Kiralık), Aziz Eraltay (Giresun), Mete Kaan Demir (Eyüp-Kiralık), Uğur Uçar (Pendik), Rafael (Sözleşme fesih), Giuliano (Sözleşme fesih), Okechukwu (Sivas), Fernandes (Sözleşme fesih), Muhammed Emin Sarıkaya (Y.Malatya-Kiralık), Emir Şenocak (Menemen-Kiralık)
ÇAYKUR RİZESPOR
GELENLER: Cemali Sertel (Başakşehir- Kiralık), Mendes (El- Wasl), Bolasie (Everton), Holmen (Willem II), Gökhan Gönül (F.Bahçe), Phiri (Guingamp), Alper Potuk (A.Gücü) Dabo (Benevento), Anil Yaşar (Afyon), Uğur Can Semizoğlu (Eskişehir
Aziz Aksoy (E.Erok), Boyd (Beşiktaş-Kiralık), Deniz Hümmet (Elfsborg), Pohjanpalo (B.Leverkusen-Kiralık), Mozango (Amiens-Kiralık)
GİDENLER: İsmail Köybaşı (Trabzon), Celal Emir Dede (Uşak), Burak Albayrak (Sarıyer), Samudio (D.Toluca), Tunay Torun (K.Gümrük), Abdullah Durak (A.Gücü), Talbi (Benevento), Skoda (M.Boleslav), Chatziisaias (Atromitos), Atakan Akkaynak (Çorum), Söderlund (Haugesund), Mithat Pala (Afyon), Mahsun Capkan (76 Iğdır Bld.), Emir Dilaver (D.Zagreb), Jovancic (T.Kostanay), Melnjak (Kulüpsüz) Morozyuk (Kulüpsüz), Michalak (A.Grozny-Kiralıktan döndü), Meriah (Olympiakos), Donsah (Bologna- Kiralıktan döndü), Andrade (Porto-Kiralıktan döndü), Murat Sağlam (F.Bahçe-Kiralıktan döndü), Onur Bulut (Alanya- Kiralıktan döndü)
GAZİANTEP FK
GELENLER: El Messaoudi (Groningen), Börven (A.Gücü), Recep Niyaz (Denizli) Sagal (Denizli), Alexander Merkel (Faisaly), İbrahim Pehlivan (G.Birliği), Ekrem Kılıçarslan (Atakaş Hatayspor), Berke Gürbüz (A.Gücü), Muhammed Demir (Başakşehir), Mendyl (Schalke 04-Kiralık), Figueiredo (El Wasl-Kiralık), Doğan Erdoğan (Ç.Rize), Kitsiou (A.Gücü), Caulker (F.Bahçe-Kiralık)
GİDENLER: Bilal Başacıkoğlu (Heracles), Mücahid Albayrak (Erzurum), Sousa (Manisa), Güray Vural (Antalya), Rashid (K.Fakkan), Tetteh (W.Lodz), Morais (R.Bükreş), Kozulj (Eyüp), Ali Ateş (Kırklareli-Kiralık), Çağlar Akbaba (Eyüp-Kiralık), Bıyık (Kulüpsüz), Mirallas (Kulüpsüz), Miranda (Kulüpsüz), Kobylyanskyi (T.Patange-Kiralık)
GİRESUNSPOR
GELENLER: Perez (Lanus), Aziz Eraltay (Başakşehir), Çekdar Orhan (Akhisar), Bacelar (Dnipro), Emre Taşdemir (G.Saray), Flavio (Trabzon), Diabate (Trabzon), Traore (Adana Demir), Pelupessy (S.Wednesday), Champness (N.United Jets), Suleymanov (Krasnodar), Umut Nayir (Beşiktaş), Okan Kocuk (G.Saray), Doukara (El-İttifak), Sankhare (Panathinaikos), Zeki Yavru (Y.Malatya)
GİDENLER: Tolgahan Acar (Kulüpsüz), Sadi Karaduman (Manisa), İshak Doğan (K.Maraş), Kerem Kalafat (Uşak), Uzodimma (Kayseri), Nalepa (Kulüpsüz), Traore (N.Zhiyun), Caner Hüseyin Bağ (Eyüp), Ertuğrul Şenlikoğlu (Z.Kömür-Kiralık), Muhammed Himmet Ertürk (Menemen), Eren Tozlu (Erzurum), Yasin Ozan
(Uşak), Mehmet Taş (Kocaeli), Esat Mala (Partizani), Osman Pasa Zorlu (Z.Kömür-Kiralık), Erkan Anapa (Erzurum-Kiralık)
GÖZTEPE
GELENLER: Arslanagic (Gent), Kahraman Demirtaş (Altınordu), Atakan Çankaya (A.Gücü- Kiralık), Tijanic (Rakow), Baku (H.Kiel), Lourency (G.Vicente), Ndiaye (Gorica), N'Diaye (Lyon B), Şefik Abalı (Wacker), Romero (A.Grozny)
GİDENLER: Alpaslan Öztürk (G.Saray), Burak Süleyman (Bandırma), Napoleoni (Ümraniye), N'Diaye (Dordrecht-Kiralık), Kubilay Sönmez (Bursa), Gassama, Zulj (Anderlecht-Kiralıktan döndü), Diabate (Trabzon-Kiralıktan döndü), Esiti (PAOK-Kiralıktan döndü), Şefik Abalı (Amatetten- Kiralık), Batuhan Kırdaroğlu (Altınordu), Gökay Eser (Edirne- Kiralık)
HATAYSPOR
GELENLER: Adekugbe (Valerenga), Abdullah Yiğitler (Amed), Sadık Baş (Eyüp), Bülent Cevahir (Y.Malatya), Lobjanidze (A.Gücü), Burak Öksüz (Sakaryaspor), Falette (Hannover), El Kaabi (Wydad), Kamil Ahmet (Trabzon), Fatih Kuruçuk (K.Gümrük), Onur Ergün (İstanbulspor), Taylan Özgün (Adıyaman), Bertuğ Yıldırım (Sarıyer), Osman Şahin (Ofspor), Boudjemaa (Guingamp), Saint-Louis (Troyes), Emre Çolak (Kulüpsüz)
GİDENLER: Boupendza (El-Arabi), Selim Ilgaz (Manisa), Mesut Çaytemel (76 Iğdır Bld.), Osman Şahin (İskenderun), Soner Örnek (76 Iğdır Bld.), Aabid (Y.Malatya), Yusuf Abdioğlu (A.Gücü), Akın Alkan (A.Gücü), Abdurrahman Canlı (Boluspor), Samed (Şanlıurfa), Ekrem Kılıçarslan (Gaziantep), Akomadi (Kulüpsüz), Santos (Kiralıktan döndü), Katranis (Kiralıktan döndü), Kone (Kiralıktan döndü), Billong (Kiralıktan döndü), Akintola (Kiralıktan döndü)
KARAGÜMRÜK
GELENLER: Erhun Öztümer (Charlton), Samed Onur (B.Leverkusen), Jimmy Durmaz (G.Saray), Caner Erkin (F.Bahçe), Benatia (El-Duhail), Pesic (Maccabi), Kerim Frei (Emmen), Tunay Torun (Ç.Rize), Baniya (H.Verona), Musa (K.Pillars),
Utku Yuvakuran (Beşiktaş-Kiralık), Emre Mor (C.Vigo-Kiralık), Adnan Uğur (F.Sittard-Kiralık), Luckassen (PSV-Kiralık), Karamoh (Parma-Kiralık), Levent Mercan (Schalke 04-Kiralık), Burak Bekaroğlu (Boluspor), Salih Dursun (Kulüpsüz)
GİDENLER: Ndao (El Ehli), Jorquera (Bursa), Saranov (Lamia), Fatih Kuruçuk (Hatayspor), Sobiech (L.Poznan), Roco (Elche), Aykut Özer (Y.Samsun), Koray Altınay (Sivasspor), Mevlüt Erdinç (Kocaeli), Castro (Adana Demir), Aksel Aktaş (G.Birliği), Campi (Trabzon-Kiralıktan döndü), Ademi (F.Bahçe-Kiralıktan döndü), Lens (Beşiktaş-Kiralıktan döndü)
KASIMPAŞA
GELENLER: Sakıb Aytaç (Denizli), Ouanes (ES Sahel), Harun Tekin (F.Bahçe), Bruma (Wolfsburg), Eysseric (Fiorentina), Ahmet Emin Engin (Duisburg), Donk (G.Saray), Jörgensen (Feyenoord), Dirar (F.Bahçe), Umut Bozok (Lorient-Kiralık), Travnik (Sparta Prag-Kiralık)
GİDENLER: Çağtay Kurukalıp (F.Bahçe-Serbest), Koita (Trabzon-Serbest), Aytaç Kara (G.Saray-Serbest), Ramazan Köse (G.Birliği-Serbest), Anıl Koç (Manisa), Tirpan (F.Sittard), Koomson (Bodo), Haddadi (El-İttifak- Kiralıktan döndü), Jeanvier (Brentford-Kiralıktan döndü), Thelin (Anderlecht-Kiralıktan döndü), Luckassen (PSV-Kiralıktan döndü), Drinkwater (Chelsea- Kiralıktan döndü), Bistrovic (CSKA Moskova-Kiralıktan döndü), Hodzic (Fehervar-Kiralıktan döndü), Tosic (Kulüpsüz)
KAYSERİSPOR
GELENLER: Gavranovic (D.Zagreb), Thiam (F.Bahçe), Mane (R.Ave), Carole (Strasbourg), Emrah Başsan (Erzurum), Onur Bulut (Alanya), Mustafa Pektemek (Alanya), İbrahim Akdağ (A.Gücü), Hosseini (Trabzon), Karimi (Qatar SC), Cenk Gönen (Denizli), Cardoso (D.Moskova), Bilal Beyazıt (Vitesse), Kemen (Niort), Gökhan Sazdağı (Kulüpsüz)
GİDENLER: Doğan Alemdar (Rennes), Henrique (Sivasspor), Melih Okutan (Samsun), Mert Kula (G.Birliği), Furkan Polat (Vanspor), Sabovic (Khimki), Muğdat Çelik (Denizli), Sapunaru
(R.Bükreş), Kanga (Y.Boys), Lennon (Burnley), Oğuzhan Çapar (Balıkesirspor), Maglica (A.Nicosia), Alibec (Cluj-Kiralık), Ömer Uzun (Kulüpsüz), Lopes (Kulüpsüz), Kvrzic (Kulüpsüz), Luckassen (Sepsi-Kiralık), Ackah (Keçiörengücü-Kiralık)
KONYASPOR
GELENLER: Hassan (Olimpiakos- Kiralık), Serdar Gürler (Antalya), Oğulcan Ülgün (Altınordu), Çekiçi (A.Gücü), Soner Dikmen (G.Birliği), Mpoku (El-Wahda), Michalak (Akhmat Grozny-Kiralık), Ekrem Kayılıbal (1922 Konyaspor)
GİDENLER: Shengelia (OH Leuven), Volkan Fındıklı (Altınordu), Diomande (Samsun), Jevtovic (El-Ahli), Milosevic (Antalya), Daci (Westerlo), Miya (Sözleşmesi bitti), Eduok (H.Split), Oğuz Kağan (F.Bahçe-Kiralıktan döndü), Sekidika (G.Saray-Kiralıktan döndü)
SİVASSPOR
GELENLER: Henrique (Kayseri), Ulvestad (Qingdao), Goustas (Atromitos), Sefa Yılmaz (G.Birliği), Koray Altınay (K.Gümrük), James (El-Qadisiyah), Azubuike (Başakşehir)
GİDENLER: Rybalka (Oleksandriya), Claudemir (Vizela), Robin Yalçın (Pderborn), Alaaddin Okumuş (Samsun-Kiralık), Djerlek (Aluminij-Kiralık), Kone (Kulüpsüz), Samassa (Kulüpsüz), Ninga (Angers), Boyd (Beşiktaş)
YENİ MALATYASPOR
GELENLER:Cengizhan Akgün (Elazığspor), Aabid (Hatayspor), Haddadi (El-İttifak), Taha Gür (Pazarspor), Tetteh (Sparta Prag), Mert Örnek (Balıkesirspor), Mallan (Hibernian), Ahmet Eyüp Türkaslan (Ümraniye), Muhammed Emin Sarıkaya (Başakşehir), Mert Miraç Altıntaş (H.Trabzon), Hasan Özkan (Balıkesirspor), Ogün Özçiçek (Yomraspor), Sadık Çiftpınar (F.Bahçe), Ndong (Dijon), Arda Hilmi Şengül (Boluspor), Chouiar (Dijon), Bwalya (El Ahly)
GİDENLER: Umut Bulut (Eyüp), Acquah (El-Batin), Bülent Cevahir (Hatayspor) Erkan Kaş (Şanlıurfa), Zuqui (Estudiantes), Zeki Yavru (Giresun), Hadebe (Houston), Issam Chebake (APOEL Nicosia), Ahmed Ildız (Alanya), Topalli (İstanbulspor), Berk Yıldız (Boluspor-Kiralık), Malle (Erzurum- Kiralık)