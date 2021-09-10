Süper Lig transferde Avrupa'yı solladı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Türkiye'de nefes nefese geçen transfer dönemi önceki gece resmen sona erdi. Başta 4 büyükler olmak üzere kulüplerimizin yaşadığı büyük ekonomik sıkıntılara rağmen Süper Lig yine transferde en hareketli liglerin başında geldi. Süper Lig'deki 20 kulübümüz bu transfer döneminde kadrosuna tam 265 yeni ismi kattı. Kulüp başına düşen transfer sayısı ortalama 13.3 olarak gerçekleşti.
Türkiye'de nefes nefese geçen transfer dönemi önceki gece resmen sona erdi. Başta 4 büyükler olmak üzere kulüplerimizin yaşadığı büyük ekonomik sıkıntılara rağmen Süper Lig yine transferde en hareketli liglerin başında geldi. Süper Lig'deki 20 kulübümüz bu transfer döneminde kadrosuna tam 265 yeni ismi kattı. Kulüp başına düşen transfer sayısı ortalama 13.3 olarak gerçekleşti.
ZİRVEYİ KİMSEYE KAPTIRMADIK
Toplam borçları 17 milyar lirayı aşan 4 büyükler tam 41 transfere imza atarken, 51 milyon Euro'luk (Yaklaşık 510 milyon lira) bonservis ve kira bedeli yükümlüğünün altına girdi. Takvim'in haberine göre Süper Lig, Avrupa'nın 5 büyük ligiyle kıyaslandığında transferde zirveyi kimseye bırakmadı!
PREMIER LİG'DE PARA YOK MU?
Süper Lig'de transfer ortalaması 13.3'ken, Premier Lig'de bu sayı 5 oldu. La Liga'da kulüpler ortalama 6,75, Serie A'da 10,2, Bundesliga'da 7,3 ve Ligue 1'de 6,35 transfer yaptı. Premier Lig ve La Liga'da yer alan 40 takım 236 transfere imza atarken, sadece Süper Lig'deki 20 takım kadrosuna 265 yeni ismi kattı.