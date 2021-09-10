Haberler Süper Lig Süper Lig transferde Avrupa'yı solladı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Süper Lig transferde Avrupa'yı solladı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Son dakika transfer haberi: 2021-2022 sezonu öncesinde yürürlüğe giren 8+3 kuralına rağmen dört büyük külüp Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor transferde yine birçok ismi kadrosuna kattı ve bu isimlere büyük paralar harcadı. 4 büyük kulüp yeni sezon öncesi 41 futbolcu kadrosuna katarken, Süper Lig'de yer alan 20 takım 265 yeni ismi kadrosuna kattı. Bu transferlerle Süper Lig, İngiltere Premier Lig ve İspanya La Liga'yı geride bıraktı. | Son dakika spor haberleri

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2021 Cuma 06:50
Süper Lig transferde Avrupa'yı solladı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Türkiye'de nefes nefese geçen transfer dönemi önceki gece resmen sona erdi. Başta 4 büyükler olmak üzere kulüplerimizin yaşadığı büyük ekonomik sıkıntılara rağmen Süper Lig yine transferde en hareketli liglerin başında geldi. Süper Lig'deki 20 kulübümüz bu transfer döneminde kadrosuna tam 265 yeni ismi kattı. Kulüp başına düşen transfer sayısı ortalama 13.3 olarak gerçekleşti.

Süper Lig transferde Avrupa'yı solladı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

ZİRVEYİ KİMSEYE KAPTIRMADIK

Toplam borçları 17 milyar lirayı aşan 4 büyükler tam 41 transfere imza atarken, 51 milyon Euro'luk (Yaklaşık 510 milyon lira) bonservis ve kira bedeli yükümlüğünün altına girdi. Takvim'in haberine göre Süper Lig, Avrupa'nın 5 büyük ligiyle kıyaslandığında transferde zirveyi kimseye bırakmadı!

Süper Lig transferde Avrupa'yı solladı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

PREMIER LİG'DE PARA YOK MU?

Süper Lig'de transfer ortalaması 13.3'ken, Premier Lig'de bu sayı 5 oldu. La Liga'da kulüpler ortalama 6,75, Serie A'da 10,2, Bundesliga'da 7,3 ve Ligue 1'de 6,35 transfer yaptı. Premier Lig ve La Liga'da yer alan 40 takım 236 transfere imza atarken, sadece Süper Lig'deki 20 takım kadrosuna 265 yeni ismi kattı.

Süper Lig transferde Avrupa'yı solladı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

TRANSFER AÇIĞIMIZ 42 MİLYON EURO

Ligimizde 20 kulübün bonservis ve kira bedelleri için altına girdiği borç yükümlülüğü 71 milyon Euro olurken, sadece 29 milyon Euro gelir elde edildi. Böylece Süper Lig'in transfer açığı 42 milyon Euro olarak gerçekleşti. Süper Lig'de geçmiş yıllara göre kulüplerin transfer gelirlerinin bir hayli düşmesi de dikkat çekti.

SON DAKİKA