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Yeni Malatya Sadık ile güçlendi

Yeni Malatyaspor, Sadık Çiftpınar'ın sahaya çıktığı iki maçta da kalesinde gol görmedi. Çiftpınar, Göztepe maçının son 25 dakikasında ve Gaziantep FK karşılaşmasının 90 dakikasında sahada kalmıştı. Doğu Anadolu ekibi, Çiftpınar'ın sahada kaldığı 115 dakikada kalesinde gol görmedi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2021 Çarşamba 06:50
Yeni Malatya Sadık ile güçlendi
Yeni Malatyaspor, Sadık Çiftpınar'ın sahaya çıktığı iki maçta da kalesinde gol görmedi. Çiftpınar, Göztepe maçının son 25 dakikasında ve Gaziantep FK karşılaşmasının 90 dakikasında sahada kalmıştı. Doğu Anadolu ekibi, Çiftpınar'ın sahada kaldığı 115 dakikada kalesinde gol görmedi.
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