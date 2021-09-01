Son dakika spor haberi: Emre Belözoğlu için olay iddia! Süper Lig ekibi...

Fenerbahçe 'deki görevinden geçtiğimiz sezonun sona ermesiyle ayrılan Emre Belözoğlu için flaş bir iddia ortaya atıldı. Belözoğlu'nun Süper Lig ekibinde teknik direktörlük görevi için düşünüldüğü iddia edildi. İşte detaylar...

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe 'de sportif direktör olarak göreve başlayan ve ardından Erol Bulut'un gönderilmesiyle Sarı Lacivertlilerde teknik direktörlük görevine getirilen Emre Belözoğlu , sezonun sona ermesiyle Fenerbahçe'deki görevinden ayrılmıştı.

A MİLLİ TAKIM VE LAZIO İDDİASI

Fenerbahçe'deki görevinden ayrılan Emre Belözoğlu için birçok iddia ortaya atıldı. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Emre Belözoğlu ile görüştüklerini ve yardımcı antrenör olarak göreve başlayabileceğini ifade etmişti. İtalyan kaynaklar ise Emre Belözoğlu için Lazio'da Sarri'nin yardımcılığına getirileceğini iddia etmişti.