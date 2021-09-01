Montella Adana’da

Adana Demirspor'un teknik direktör Samet Aybaba ile yolların ayrılmasından sonra koltuğu emanet ettiği Vincenzo Montella dün Adana'ya geldi. İtalyan teknik direktör, saat 16.00 sıralarında İstanbul'dan hava yoluyla Adana'ya geldi. Usta hocayı taraftarlar havalimanında tezahüratlarla destekledi. Montella'yı, Adana Demirspor Yönetim Kurulu Üyesi Metin Korkmaz, kulübün sportif direktörü Gökhan Göktürk ve taraftarlar karşıladı ve kendisine kaşkol hediye etti. Taraftarların ilgisinden son derece memnun olan Vincenzo Montella, kulüp tesislerine geçerek burada çalışanlarla tanıştı. İtalyan çalıştırıcı, Adana Demirspor'a başarılar kazanmak için geldiğini belirterek "Kaliteli oyuncuları olan büyük bir kulüp. Bunu daha ilk dakikadan itibaren anlayabiliyorsunuz. Yönetimin, taraftarların beklentilerini karşılamak için elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Kulübe gönül verenlerden destek bekliyoruz" dedi.