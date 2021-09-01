Göztepe’de ilk hedef Korkut

Antalya ve Sivasspor'la berabere kalıp evinde Yeni Malatyaspor'a mağlup olan Göztepe, teknik direktör Ünal Karaman'la yollarını ayırmaya hazırlanırken, yeni adayların da ortaya çıktığı iddia edildi. Yönetimin Tayfun Korkut ismi üzerinde durduğu vurgulandı. Başkan Mehmet Sepil'in aksi durumda Emre Belezoğlu için devreye girileceği kaydedildi.
Antalya ve Sivasspor'la berabere kalıp evinde Yeni Malatyaspor'a mağlup olan Göztepe, teknik direktör Ünal Karaman'la yollarını ayırmaya hazırlanırken, yeni adayların da ortaya çıktığı iddia edildi. Yönetimin Tayfun Korkut ismi üzerinde durduğu vurgulandı. Başkan Mehmet Sepil'in aksi durumda Emre Belezoğlu için devreye girileceği kaydedildi.