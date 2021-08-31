Süper Lig 3. hafta panorama (2021-22 Sezonu)

KALELERİNİ KAPATTILAR
Trabzonspor, Giresunspor deplasmanında Roma maçlarının olumsuz etkilerini yaşadı. Yorgunluk açık şekilde ortaya çıktı. 7. dakikada Nwakaeme'nin golüyle öne geçtiler. Ardından skoru artıramadılar. Yine de kalelerini çok iyi savunarak 3 puanı aldılar. Süper Lig'de 1. haftadan sonra yeniden liderlik koltuğuna oturdular. Fenerbahçe, Altay'ı deplasmanda 2. yarıda geçti. Ferdi'nin solo golüyle İzmir ekibinin savunmasını açtılar. Son haftaların formda yıldızı Enner Valencia ile de rahatladılar. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin bir önemli istatistiği de geride kalan 3 haftada kalelerinde gol görmemeleri. Müthiş savunma yapıyorlar.
HAFTANIN ASİSTİ
M. United görmüş Mame Diouf tecrübesini konuşturuyor. Al Kaabi'ye attırdığı golde topu arka direğe mükemmel kesti. O kadar ölçülü bir pas yolladı ki savunmayı çaresiz bıraktı.
HAFTANIN KURTARIŞI
Assombalonga kendini boşa çok güzel attı. Meşin yuvarlak ile müsait durumda buluştu. Karşısında kocaman bir kale ve Sehiç vardı. Vuruşunda kalecisi Sehiç reflekslerini konuşturdu.
HAFTANIN SÖZÜ EROL BULUT
GAZİANTEP Teknik Direktörü Erol Bulut, Yeni Malatya yenilgisi sonrası üzgündü. Maç 0-0'ken birçok önemli fırsatı harcayan öğrencilerine de tepki gösterdi. Genç çalıştırıcı "Kaleye şut atarken de inanmanız gerekiyor golü atacağım diye. Öylesine vurursanız kaleci topu kurtarır." sözleriyle oyuncularının konsantrasyon eksikliğine değindi.
3 HAFTADA 5 HOCA GİTTİ
Ligde sezonlar değişiyor, hoca kıyımı modası devam ediyor. Kasımpaşa'da Şenol Can, Kayseri'de Yalçın Koşukavak'ın ardından Adana Demir, Samet Aybaba'yı gönderdi. Son olarak Göztepe, Ünal Karaman, Alanyaspor da Çağdaş Atan ile yollarını ayırdı. Belli ki bu sezon da en fazla hoca değiştiren ülke unvanımızı kimseye bırakmayacağız.
HAFTANIN HOCASI: VİTOR PEREİRA
Kanarya 3'te 3 ile başladı. Birçok hoca onun elindeki kadrodan şikayet ederdi o ise sadece işini yapıyor. Muhammed, Arda, Fatih gibi gençlerle oynuyor. Tek pozisyon vermeden 2 maçta 7 gol atan Altay'ı da geçtiler.