Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Favori...

İddaa risk yönetimi, Süper Lig'in 3. haftasının sonlanmasının ardından şampiyonluğun favorisini belirledi.
Şampiyonluk adaylarının 3. hafta itibarıyla maç sonuçları şu şekilde oldu;
Beşiktaş 1-0 Karagümrük
Kasımpaşa 2-2 Galatasaray
Giresunspor 0-1 Trabzonspor
Altay 0-2 Fenerbahçe
FAVORİ HANGİ TAKIM?
Bir önceki favori adaylarının oranları şu şekilde olmuştu;
Fenerbahçe - 2.95
Beşiktaş - 3.10
Galatasaray - 3.40
Trabzonspor - 3.75
İŞTE YENİ ORANLAR
Fenerbahçe - 2.90
Beşiktaş - 3.00
Galatasaray - 3.55
Trabzonspor - 3.55