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Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Favori...

Son dakika haberi... Süper Lig'in 3. haftası sonra ererken, İddaa risk yönetimi şampiyonluk oranlarını belirledi. Son şampiyon Beşiktaş, evinde Karagümrük'ü 1-0 mağlup ederken, Trabzonspor da Giresunspor deplasmanından 1-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Galatasaray, Kasımpaşa ile oynadığı müsabadan 2-2'lik beraberlikle ayrılmış ve Fenerbahçe, İzmir'de Altay'a konuk olmuş, mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Peki, 3. hafta sonrasında şampiyonluğun favorisi hangi takım? İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2021 Pazartesi 18:05
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Favori...

İddaa risk yönetimi, Süper Lig'in 3. haftasının sonlanmasının ardından şampiyonluğun favorisini belirledi.

Şampiyonluk adaylarının 3. hafta itibarıyla maç sonuçları şu şekilde oldu;

Beşiktaş 1-0 Karagümrük
Kasımpaşa 2-2 Galatasaray
Giresunspor 0-1 Trabzonspor
Altay 0-2 Fenerbahçe

FAVORİ HANGİ TAKIM?
Bir önceki favori adaylarının oranları şu şekilde olmuştu;

Fenerbahçe - 2.95
Beşiktaş - 3.10
Galatasaray - 3.40
Trabzonspor - 3.75

İŞTE YENİ ORANLAR

Fenerbahçe - 2.90
Beşiktaş - 3.00
Galatasaray - 3.55
Trabzonspor - 3.55

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