Aybaba gitti Montella yolda

Adana Demirspor'u Süper Lig'e taşıyan Samet Aybaba'yla karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. Önceki günkü Konya maçında oyundan alınan Balotelli'nin tepkileri mücadeleye damga vurmuştu. Aybaba da ligde oynanan 3 maçın ardından Balotelli ve Belhanda'yı eleştirmişti. Demirspor'da, son olarak Fiorentina'yı çalıştıran ünlü İtalyan teknik adam Montella ve Cluj'dan gönderilen Sumudica'nın isimleri geçiyor.
Adana Demirspor'u Süper Lig'e taşıyan Samet Aybaba'yla karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. Önceki günkü Konya maçında oyundan alınan Balotelli'nin tepkileri mücadeleye damga vurmuştu. Aybaba da ligde oynanan 3 maçın ardından Balotelli ve Belhanda'yı eleştirmişti. Demirspor'da, son olarak Fiorentina'yı çalıştıran ünlü İtalyan teknik adam Montella ve Cluj'dan gönderilen Sumudica'nın isimleri geçiyor.
BALO'YA ÜLTİMATOM
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Konya maçında oyundan alınınca gösterdiği tepki ile öne çıkan Balotelli hakkında konuştu. Sancak, "Hiç kimse takımın üstünde değildir, Balotelli de değildir. Ülkesine giderken 'Bu şekilde tepkilere devam edeceksen, hiç dönme' denildi" dedi. Öte yandan lacivert-mavililer, stoper Rassoul ile 2+1 yıllık yeni kontrat imzaladı.