Süper Lig'de 2021/2022 sezonunun 3. haftasında Beşiktaş ile Hatayspor karşı karşıya geldi. Heyecan dolu mücadelede 1-0'lık Beşiktaş üstünlüğüyle sonuçlandı. Artık Süper Lig maç özetleri A Spor ekranlarından yayınlanacak.
Süper Lig maç özetleri A Spor'da
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Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2021 Pazar 00:27 Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2021 Pazar 00:35