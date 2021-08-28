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Süper Lig maç özetleri A Spor'da

Süper Lig özetleri A Spor'da! Goller, kurtarışlar, pozisyonlar... Süper Lig'de dair her şey A Spor'da. Süper Lig'de oynanan tüm maçlarını özetini A Spor ekranlarından izleyebilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2021 Pazar 00:27 Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2021 Pazar 00:35
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