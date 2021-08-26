Süper Lig'de 2. haftanın panoroması!

YABANCILAR KURTARDI
Galatasaray ise Türk Telekom'da müthiş bir geri dönüşe imza attı. 3. dakikada Lobzhanizde'nin golüyle Hatayspor karşısında yenik duruma düşen Aslan, 30'da Feghouli ile eşitliği sağladı. Sarı-kırmızılılar, ilk yarıda daha üstün olduğu ve sayısız fırsat kaçırdığı karşılaşmanın ikinci 45'inde ise beklentilerin altında kalmasına rağmen mutlu sona ulaştı. 88'de sahneye çıkan Luyindama, Cimbom'u galibiyete taşıdı.
ARDA TARİHE GEÇTİ
SARI-lacivertlilerin 16'lık yıldızı Arda Güler, Antalyaspor karşısında yaptığı asistle tarihe geçti. Arda, Fenerbahçe tarihinde bir lig maçında asist yapan en genç futbolcu oldu. Başarılı oyuncu, 2010-2011'den bu yana da Süper Lig'de asist yapan en genç futbolcu unvanını aldı.
NE DE OLSA 1 NUMARA
F.Bahçe'nin 1 numarası Altay Bayındır, iki haftayı gol yemeden tamamladı. Kanarya'nın file bekçisi, Avrupa'nın 5 büyük liginde gol yemeyenler arasında en fazla kurtarış (11) yapan isim oldu. Altay'ı 10 kurtarışla Tottenham'dan Lloris, 6'yla Liverpool'dan Alisson takip etti.
SON ŞAMPİYON 2 PUAN KAYBETTİ
Sezona 3-0'lık Rize galibiyetiyle başlayan Beşiktaş, Gaziantep deplasmanında fire verdi. Savunmada işi sıkı tutan kırmızı-siyahlılara karşı bulduğu az sayıdaki fırsatı da değerlendiremeyen son şampiyon, sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı. Sezonun ilk puan kaybını yaşayan Sergen Yalçın'ın öğrencileri, N'Sakala'nın bir anda yerde kaldığı 70. dakikadan sonra ise konsantrasyonunu kaybetti. Yeni transferler Teixeira ve Bathsuayi'nin forma giydiği Beşiktaş, hücum organizasyonlarında etkisiz kaldı.
N'SAKALA HERKESİ KORKUTTU
Gaziantep'te yalnızca Beşiktaş'ı değil tüm sporseverleri korkutan anlar yaşandı. 70. dakikada topsuz alanda yerde kalan N'Sakala, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hemen hastaneye götürüldü. Bilinci açık olmasına rağmen tedbir amaçlı hastanede müşahedeye alınan Kongolu oyuncunun kısa süre içinde sahalara döneceği açıklandı.
FIRTINA RAKİP TANIMIYOR
Sezon hazırlıklarına erken başlayan Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde mücadelesine devam ederken, Süper Lig'e de müthiş bir başlangıç yaptı. Ligin ilk haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 5-1'lik skorla geçen Karadeniz ekibi, bu kez sahasında güldü. Sivasspor'u konuk eden bordo-mavililer, sayısız fırsattan yararlanamadığı 90 dakikadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmayı başardı.
HAMSİK YILDIZLAŞTI
Oyunun her iki yönünü de kullanan Marek Hamsik'in yıldızlaştığı karşılaşmada 15'te Anastasios Bakasetas'ın golüyle öne geçen Trabzonspor, 47'de de Anthony Nwakaeme'nin füzesiyle rakip fileleri havalandırdı. 70'te Cofie Sivasspor'u umutlandıran golü atarken, bordo-mavililer daha çok topla oynayan, daha çok pozisyona giren taraftı. Kalan dakikalarda net gol pozisyonları da yakalayan Fırtına, 3 puanı kaptı.
NWAKAEME FARK YARATTI
Sivas karşısında müthiş bir golle galibiyette kilit rol oynayan Nwakaeme, ligdeki 2 maçta 3 gole direkt katkı sağladı. Bu maçlarda 2 kez rakip fileleri havalandıran Nijeryalı futbolcu, bir de asist yaptı. 32 yaşındaki futbolcu, istatistiklerde de öne çıkmayı başardı.
BÜYÜK ALTAY COŞTU
Tam 18 yıl sonra sahne aldığı Süper Lig'e müthiş bir başlangıç yapan Altay, iki maçı kayıpsız geçti, toplam 7 kez de rakip fileleri havalandırdı. İlk haftada Yukatel Kayserispor'u 3-0 mağlup eden siyah-beyazlılar, son yıllarda Süper Lig'e damga vuran Aytemiz Alanyaspor'u da 4-1'lik skorla yıktı. Aynı puana sahip olduğu Trabzonspor'un averaj farkıyla önünde zirveye oturan İzmir ekibi, 42. kez mücadele ettiği Süper Lig'de 5. Defa ilk 2 haftayı kayıpsız geçmeyi başardı. Altay'da 2 gol atan Bamba da öne çıkan isim oldu.
DENİZLİ'DEN 200. GALİBİYET
Altay'ı Süper Lig'e çıkaran Mustafa Denizli, teknik direktörlük kariyerinde önemli bir başarıya imza attı. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile şampiyonluk yaşayan tecrübeli hoca, Süper Lig tarihinde 200 maç kazanan 7. teknik adamdan biri oldu. Şenol Güneş, Fatih Terim, Aykut Kocaman, Rıza Çalımbay, Ersun Yanal ve Samet Aybaba'dan sonra bu listeye giren 71 yaşındaki çalıştırıcı, 361 maçta 200. galibiyetine ulaştı.