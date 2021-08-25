Son dakika spor haberi: Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın'a şok sözler! "Madem oynatmayacaksın..."

Sabah yazarları Ahmet Çakar, Ali Gültiken, Gürcan Bilgiç, Levent Tüzemen ve İskender Günen, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı, VAR-Hakem tartışmaları ve yabancı kuralıyla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Usta isimlerden Gürcan Bilgiç, Sergen Yalçın'ın sözlerine tepki gösterdi. İşte o yazılar...
-Süper Lig'de ikinci haftayı da geride bıraktık. Sürpriz sonuçlar da oldu. Fenerbahçe ve Galatasaray son dakikada kazandı, Beşiktaş berabere kaldı. Trabzonspor ise evinde güçlü bir rakip olan Sivas'ı geçmeyi başardı. Şu görüntüye bakarsak iki haftalık süreçte en çok hangi takımı beğendiniz, hangi takımın futbolu sizi mutlu etti?
TRABZON ÇOK ATAR AMA...
AHMET ÇAKAR: Lig dört takım arasında geçecek. Kadroya baktığımızda tecrübesi, oturmuşluğu ve yeni katılacak oyuncularıyla Beşiktaş bir tık önde favori görünüyor. Ama futbolda bir tık önde favori görünmek hiçbir şey değildir. F.Bahçe ve G.Saray son dakikalarda kazandılar. Böyle son dakika gelen galibiyetler şampiyonlukta çok önemli. Geçen sezon ilk 3'teki takımlar birkaç puan içinde sıralandılar.