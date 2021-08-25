Son dakika spor haberi: Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın'a şok sözler! "Madem oynatmayacaksın..."

KİM'İN GELMESİ FARK YARATTI

ALİ GÜLTİKEN: Şu ana dek bence ligdeki en önemli konu bütün takımların lige hazır başlamaları. Oyun tempolarında ve ritimlerinde ufak tefek eksikler olabilir ama herkes ligin ortalarını oynuyormuş gibi gayet hazır ve organize. Bu da ilk 2 haftada hem puan durumuna baktığımızda hem oyun performanslarına baktığımızda herkesi şampiyonluğun paydaşı gösteriyor. Trabzonspor'da Nwakaeme ve Bakasetas'ın performansları üst seviyede. Bu hafta itibariyle F.Bahçe'de Kim'in savunmaya gelmesi fark yarattı. Beşiktaş'ta Batshuayi, Teixeira ve Larin'in katılımı ile sıçrama yapacakmış görüntüsü hakim. G.Saray'da ise Taylan performansı ile etkileyici.

BU EGOLU YAPI VAR'IN ADALETLİ OLMASINI ENGELLİYOR

-Hakemleri ilk iki haftada nasıl buldunuz. VAR hakemi ile orta hakem arasındaki koordinasyon bozukluğu devam ediyor mu. Yoksa daha iyi bir iş birliği mi var. Hakemleri iki hafta sonunda beğendiniz mi?