Göztepe - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de 2021-2022 sezonuna start verildi. 2. hafta maçında Göztepe ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Göztepe - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GÖZTEPE - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Göztepe - Yeni Malatyaspor maçı 22 Ağustos Pazar günü saat 21:45'te beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

GÖZTEPE - YENİ MALATYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Göztepe: İrfan, Murat, Arslanagic, Atınç, Berkan, Soner, Nwobodo, Halil, Tijanic, Ndiaye, Jahovic

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Semih, Wallace, Haddadi, Buğra, Mallan, Aabid, Hafez, Mustafa, Adem, Tetteh