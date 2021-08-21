Süper Lig'den haberler

BOUPENDZA İMZAYA YAKIN

Hatayspor'da geçen sezon Süper Lig'in gol kralı olan Boupendza'nın, Katar ekibi Al Arabi ile 3 yıllık sözleşme için 10 milyon euro maaş karşılığında anlaşmaya vardığı öğrenildi. Bordo-beyazlıların, Gabonlu santrforun transferinden 5 milyon euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan yüzde 10 pay alacağı bildirildi.

GÖZTEPE'DE HASRET BİTİYOR

Ligde yarın Y.Malatya maçıyla taraftarına kavuşacak olan Göztepe, tüm planlarını galibiyet üzerine kurdu. Pandemi nedeniyle evinde son 26 maça seyircisinden yoksun çıkan sarı- kırmızılılar, 533 gün sonra taraftarına kavuşacak olmanın heyecanını yaşarken, sahasında son 4 maçı ise kazanamadı. Göz-Göz'de sakatlığı bulunan Mihojevic ve Burekovic forma giyemeyecek.

FARİOLİ, GÜMRÜK'Ü BIRAKMIYOR

Karagümrük'ün İtalyan hocası Farioli, takımda önemli hedeflerin peşinde. Farioli, "Teklifler aldım. Burayı halen daha yönetmemiz gerektiğini, ortak hedefe doğru gitmemiz gerektiğini düşünüyorum" dedi.

GİRESUNSPOR, KASIMPAŞA'YA HAZIR

Lige 44 yıl sonra Galatasaray yenilgisiyle başlayan Giresunspor, bugün Kasımpaşa deplasmanında 3 puan siftahı yapmak istiyor. Karadeniz ekibinde, Galatasaray maçında kırmızı gören Hüsamettin Tut forma giyemeyecek.