Kasımpaşa - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de 2021-2022 sezonuna start verildi. 1. hafta maçında Kasımpaşa ile Giresunspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Kasımpaşa - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KASIMPAŞA - GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa - Giresunspor maçı 21 Ağustos Cumartesi günü saat 19:15'te beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

KASIMPAŞA - GİRESUNSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ!

Kasımpaşa: Harun, Hadergjonaj, Bruma, Brecka, Quannes, Travnik, Hajradinovic, Eysseric, Yusuf, Ahmet, Jorgensen

Giresunspor: Okan, Perez, Diarra, Douglas, Zeki, Pelupessy, Serginho, Sankhare, Flavio, Hayrullah, Balde