Çaykur Rizespor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de 2021-2022 sezonuna start verildi. 2. hafta maçında Çaykur Rizespor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Çaykur Rizespor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ÇAYKUR RİZESPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Çaykur Rizespor - Fatih Karagümrük maçı 21 Ağustos Cumartesi günü saat 19:15'te beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

ÇAYKUR RİZESPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ!

Çaykur Rizespor: Gökhan, Baiano, Selim, Holmen, Cemali, Djokovic, Mendes, Dabo, Sabo, Alper, Remy

Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Benatia, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Bertolacci, Erhun, Jimmy, Pesic, Ahmed Musa