Alanyaspor - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de 2021-2022 sezonuna start verildi. 2. hafta maçında Alanyaspor ile Altay karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Alanyaspor - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ALANYASPOR - ALTAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Alanyaspor - Altay maçı 21 Ağustos Cumartesi günü saat 21:45'te beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

ALANYASPOR - ALTAY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Alanyaspor: Serkan, Fatih, Milunovic, Mevlja, Borja, Candeias, Efkan, Umut, Efecan, Davidson, Diedhiou

Altay: Lis, Cebrail, Murat, İbrahim, Naderi, Thiam, Rodriguez, Pinares, Poko, Kappel, Bamba