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Son dakika spor haberi: Süper Lig'de 2. hafta heyecanı başlıyor!

Son dakika spor haberi: Süper Lig'in 2. haftası 20 Ağustos Cuma günü oynanacak Kayserispor ile Adana Demirspor mücadelesi ile başlayacak. Son şampiyon Beşiktaş deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacakken, Fenerbahçe de sahasında Antalyaspor ile oynayacak. Haftanın son gününde ise Trabzsonspor Sivasspor'u, Galatasaray da Hatayspor'u ağırlayacak.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2021 Perşembe 10:26
Son dakika spor haberi: Süper Lig'de 2. hafta heyecanı başlıyor!
Süper Lig'in 2. haftası Kayserispor ile Adana Demirspor arasında yarın oynanacak maçla ile başlayacak.

Süper Lig'de 2. hafta heyecanı , 20 Ağustos, 21 Ağustos, 22 Ağustos ve 23 Ağustos'ta oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış mücadelesinde Kayserispor, Adana Demirspor'u konuk edecek. Beşiktaş deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacakken, Fenerbahçe de sahasında Antalyaspor ile oynayacak. Haftanın son gününde ise Trabzonspor Sivasspor'u, Galatasaray da Hatayspor'u ağırlayacak.

Süper Lig'de 2. haftanın programı şöyle:

20 Ağustos Cuma

20.30 Kayserispor - Adana Demirspor

21 Ağustos Cumartesi

19.15 Kasımpaşa - Giresunspor
19.15 Çaykur Rizespor - Fatih Karagümrük
21.45 Alanyaspor - Altay
21.45 Gaziantep Futbol Kulübü - Beşiktaş

22 Ağustos Pazar

19.15 Konyaspor - Medipol Başakşehir
21.45 Fenerbahçe - Antalyapor
21.45 Göztepe - Yeni Malatyaspor

23 Ağustos Pazartesi

19.15 Trabzonspor - Sivasspor
21.45 Galatasaray - Hatayspor
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