Marcao Kerem’i dövdü

G.Saray'ın Giresun'a konuk olduğu maçta şok eden bir olay yaşandı. Brezilyalı savunmacı Marcao, maç devam ederken takım arkadaşı Kerem Ak - türkoğlu'na saldırdı. 25 yaşındaki oyuncu, bu hareketi sonrasında oyun dışında kaldı. Şok eden saldırının ardından Marcao'ya büyük tepki vardı. Soyunma odası ve uçakta arkadaşlarının tepkisiyle karşılaşan Marcao, ardından Kerem'den özür diledi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Brezilyalı oyuncu, haklı olduğunu düşündüğü konuda öfkesine yenik düştü - ğünü vurguladı. Marcao, hakkında verilecek tüm kararlara saygı duyduğunu vurgula - dı. 44. maddeden sevk edilmesi halinde en az 5 maç ceza alacak savunmacı, yönetim - den de gelecek cezayı bekliyor. Sarı-kırmı - zılı yönetim, Marcao'yu tedbir amacıyla süresiz kadro dışı bırakma kararı aldı.

TERİM TARİH YAZIYOR

G.Saray Teknik Direktörü Fatin Terim, kariyerinde karşılaştığı 53 rakibinin 50'sini mağlup etti. İmparator, sadece Fatih Karagümrük, Adana Demirspor ve Galatasaray'a diş geçiremedi. Süper Lig tarihinde Şenol Güneş'le birlikte en fazla takıma karşı galibiyet alan teknik adam oldu.

HER SEZON KIZARIYOR

Giresun karşısında oyun dışında kalan Marcao, G.Saray'da gördüğü kartlarla dikkat çekiyor. Brezilyalı sa - vunmacı, Süper Lig'in son üç sezonunda da kırmızı kart gören tek Galatasaray oyuncusu oldu. Marcao, bu sezon Avrupa kupaları serüve - nine de 3 sarıyla girdi.