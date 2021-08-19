Fırtına zirveye uçtu

SÜPER Lig'de ligin ilk haftası - nı zirvede tamamlamayı ba - şaran takım Trabzonspor oldu. Bordo-mavililer, Yeni Malatya deplasmanında harika bir oyun - la 5-1'lik zafere uzandı. Fırtına, bu galibiyetle şampiyonluk için güçlü bir aday olduğunu göster - di. Opta'nın detaylı istatistik tut - maya başladığı 2010/11 sezo - nundan bu yana ise bu maçta çarpıcı bir sonuç ortaya çıktı. Opta'nın elde ettiği verilere göre Süper Lig maçında aynı takımdan dört oyuncu hem gol attı hem asist yaptı (Hamsik, Nwakaeme, Gervinho, Djaniny)