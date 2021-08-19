Fener Mesut oldu

F.Bahçe ligin ilk haftasında Adana Demir'e konuk olduğu maçta çok zorlandı. İrfan Can Kahveci'nin asistinde Mesut Özil'in golüyle kazanan sarı-laci - vertliler, sezona 3 puanla başla - dı. Hücum hattında eksikleri olduğu görülen ve pozisyona girmekte zorlanan Kanarya'nın oyununun oturması zaman ala - cak gibi gözüküyor. F.Bahçe'nin yıldızı Mesut Özil, ilk kez Süper Lig'de gol sevinci yaşadı. Başarılı oyuncu, Şubat 2020'de Premier Lig'deki Newcastle United karşılaşmasından bu yana ilk kez gol sevinci yaşamış oldu.

Fenerbahçe, Adana Demir karşısında çok zorlandığı mücadeleden yıldızı Mesut Özil'in tek golüyle zaferle ayrıldı. Trabzonspor, Y. Malatya deplasmanında şov yaptı. Bordo-mavililer, 5 gollü galibiyetle ilk haftada ligin zirvesine kurulmayı başardı. 44 yıl sonra Süper Lig'e çıkan Giresun'a konuk olan Galatasaray ise olaylı maçtan 3 puanla ayrıldı. Aslan, oyunuyla ilerisi için pek de olumlu sinyaller vermedi.

ALTAY DUVARI GEÇİLMEDİ

SARI-lacivertli ekibin kalecisi Altay Bayın - dır, sezona iyi başladı. Adana Demirspor akınlarında tam yedi kurtarış yapan Altay Bayındır, Fenerbahce formasıyla Süper Lig kariyerinde ulaştığı en yüksek sayıyı egale etti. Alanya ve Denizli maçlarında da bunu başarmıştı.