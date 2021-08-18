Falette Hatay’da!

Süper Lig ekibi Hatayspor, 29 yaşındaki savunma oyuncusu Simon Falette'yi kadrosuna kattı. Yapılan açıklamada, geçen sezon Bundesliga 2. Lig ekiplerinden Hannover 96'da forma giyen Gineli futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Yeni Hatay Stadı'ndaki imza törenine kulüp başkan vekilleri Mustafa Özat ve Aydın Toksöz'ün de katıldığı bildirilen açıklamada, "Evine hoş geldin Falette" denildi.

2019-20'DE FENERBAHÇE'DEYDI

Gineli futbolcu da yaptığı açıklamada "Tekrar Türkiye'de olmaktan ve hedefleri olan bir takıma gelmekten mutluyum. Elimden geleni yapacağımın sözünü veriyorum. Taraftarların karşısına çıkmak için de sabırsızlanıyorum" dedi. 1.85 boyundaki stoper, 2019-20 sezonu 2. yarısında Fenerbahçe'de oynamış ve takımda kalacak performansı sergileyemediği için ayrılmıştı.