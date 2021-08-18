4x4 başlangıç! İşte Süper Lig'de haftanın panoraması

Süper Lig, özlediğimiz görüntülerle başladı. Koronavirüs belasının yarattığı seyircisiz maçlar, yerini dolu tribünlere bıraktı ve gözlerimizin pası silindi. İlk hafta Dört Büyükler'in gövde gösterisine sahne oldu. Tam 21 yıl sonra Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor, sezona galibiyetle başladılar. Açılış maçında Kara Kartal, bıraktığı yerden devam etti. Yenilenmiş kadrosuyla Rize'yi üçledi. Mutlak şampiyonluk parolasıyla sezona giren Fenerbahçe de önemli yıldızları transfer eden ligin yenisi Adana Demirspor karşısında bu sezon patlama beklediği Mesut Özil'le coştu.

O NASIL BiR FIRTINA!

Sezonu Malatya'da açan Trabzonspor, müthiş bir oyunla şov yaptı. Bordo-mavililer, henüz ilk yarıda Bakasetas, Nwakaeme, Gervinho ve Hamsik'in golleriyle futbol resitali sundu. Kapanışı da 5 silahşorlardan Djaniny yaptı. Fırtına, ne kadar iddialı olduğunu daha ilk maçtan ortaya koydu. 44 yıl sonra Süper Lig'e yükselen Giresun'a konuk olan Galatasaray ise buruk bir sevinç yaşadı. Cimbom, yeni transferi Cicaldau'nun görücüye çıktığı, Diagne-Feghouli ikilisinin takımı yüklendiği maçta, Marcao-Kerem kavgasıyla sarsıldı. Konyaspor, Alanyaspor, Altay ve Karagümrük de başlangıcı galibiyetle yaptı

HAFTANIN ASİSTİ: NWAKAEME (TRABZONSPOR)

Nwakaeme, Gervinho'ya 3. golde yaptığı asistle de adından söz ettirdi. Nijeryalı, defansın arkasına kaçan arkadaşını çok iyi gördü ve tekniğini konuşturup, golü hazırladı

HAFTANIN KURTARIŞI: ALTAY (F.NAHÇE)

F.Bahçe, Adana'da 1-0 kazanırken Altay, 7 kurtarışa imza attı. Ligde bir maçta yaptığı kurtarış rekorunu egale eden genç eldiven, Balotelli ve Svensson'un füzesinde kalesinde devleşti.

HAFTANIN TAKIMI: TRABZONSPOR

Lige 'Fırtına' gibi başlayan Trabzon, Malatya'da resital sundu. Bakasetas, Hamsik, Gervinho, Nwakaeme ve Djaninyle 5 gol atan bordo-mavililer, süper başladı

HAFTANIN SÖZÜ: ERMAN TOROĞLU

Haftanın en çirkin ve rezalet görüntüsünü Marcao verdi. Gencecik çocuğa yaptığı hareketler resmen ahlaksızcaydı. Tabii bunun sorumlusu yalnız Marcao değil. Sen; yani Fatih Terim… Ümitlerle özel maçta aynı haltları yapan Marcao'yu kamuoyundan kaçırırsan, o maçın hakemi kimse, o da görmezden gelirse dün geceki olay da zaten olur

HAFTANIN OLAYI: GİRESUN'DA SKANDAL GECE

Marcao-Kerem kavgası, Galatasaray'ın deplasmanda Giresunspor'u 2-0 yendiği mücadeleye damga vurdu. Brezilyalı savunmacı, Kerem Aktürkoğlu'nun yanına gelir gelmez milli futbolcuya kafa attı. Müdahale sonrası büyük şaşkınlık yaşayıp takım arkadaşını iten Kerem'e fiziki müdahalesini sürdüren Marcao, bu kez de yumruk attı.

HAFTANIN YILDIZI: HAMSIK (TRABZONSPOR)

İNENLER

YENİ MALATYA

RİZESPOR

KAYSERİ

BAŞAKŞEHİR

ÇIKANLAR

BEŞİKTAŞ

ALTAY

KONYA

DIAGNE

CEZA TAHTASI:

KIRMIZI KART: Hüsamettin (Giresunspor) Marcao (Galatasaray) Sagal (Gaziantep FK)

HAFTANIN HOCASI: ABDULLAH AVCI (TRABZONSPOR)

Trabzon'a uyum dönemini tamamlayan Abdullah Avcı, yeni sezonda hünerlerini sergilemeye başladı. Avcı, Malatya'da yıldızlarından maksimum verimi aldı. Yeni Malatyaspor'u da iyi analiz eden başarılı hoca, ilk yarıda 4 golle işi bitirdi

GOL KRALLIĞI:

Bamba.....................ALTAY...............2

Cicaldau..........GALATASARAY........1

Bakasetas......TRABZONSPOR........1

Mesut...............FENERBAHÇE.........1

Larin.....................BEŞİKTAŞ.............1

Cikalleshi......... KONYASPOR..........1

Adem...............YENİ MALATYA........1

ASİST KRALLIĞI

Kenan..............BEŞİKTAŞ.................1

İrfan Can...... FENERBAHÇE..............1

Hamsik.......TRABZONSPOR............1

Cebrail................ALTAY....................1

Berkan.............GÖZTEPE.................1

Erhun..........KARAGÜMRÜK.............1

Mustafa...... YENİ MALATYA.............1