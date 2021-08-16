Sivasspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de 2021-2022 sezonuna start verildi. 1. hafta maçında Sivasspor ile Konyaspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Sivasspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SİVASSPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Sivasspor - Konyaspor maçı 16 Ağustos Pazartesi günü saat 19:15'te beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

SİVASSPOR - KONYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Sivasspor: Ali Şaşal, Koray, Goutas, Camara, Uğur, Azubuike, Hakan, Fajr, Erdoğan, Leke James, Kayode

Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdulkerim, Guilherme, Soner, Hadziahmetovic, Çekici, Bytqi, Serdar, Cikalleshi