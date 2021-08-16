Sivasspor - Konyaspor maçı CANLI

Süper Lig'de 2021-2022 sezonuna start verildi. 1. hafta maçında Sivasspor ile Konyaspor karşı karşıya geliyor. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde perşembe günü Kopenhag'la karşı karşıya gelecek olan Yiğidolar, Konyaspor'u mağlup edip moral kazanmak istiyor. Konyaspor da zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılarak sezona 3 puanla başlamayı hedefliyor.





SİVASSPOR - KONYASPOR MAÇI 11'LERİ

Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet Oğuz, Koray, Caner, Uğur, Cofie, Hakan, Fajr, Kayode, Max Gradel, Leke James

Konyaspor: Sehic, Skubic, Abdülkerim, Ahmet Çalık, Guilherme, Soner Dikmen, Amir Hadziahmetovic, Mpoku, Endri Çekici, Bytyqi, Cikalleshi

SİVASSPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Sivasspor - Konyaspor maçı saat 19:15'te başladı ve beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.