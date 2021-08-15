Antalyaspor Göztepe | 11'ler belli oldu

Süper Lig'de 2021-22 sezonunda heyecan başladı. İlk hafta karşılaşmalarında Antalyaspor sahasında Göztepe'yi konuk edecek. Geçtiğimiz sezonu orta sırada bitiren iki takımın mücadelesinde nefesler kesilecek. İki takımın da mutlak 3 puan için sahaya çıkacağı maç öncesi 11'ler belli oldu.

İLK 11'LER

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Güray, Nuri Şahin, Poli, Ghacha, Mukairu, Fredy, Wright

Göztepe: İrfan Can, Murat, Dino, Atınç, Berkan, Obinna, Soner, Cherif, Halil Akbunar, Tijanic, Adis Jahovic