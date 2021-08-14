Altay - Kayserispor | CANLI

Süper Lig'de 2021-22 sezonu resmen başladı... İlk haftanın ikinci gününde Altay, sahasında Kayserispor'u konuk ediyor.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadeleyi Suat Arslanboğa yönetiyor.





ALTAY KAYSERİSPOR İLK 11'LER

Altay: Mateusz Lis, Murat Akça, İbrahim, Naderi, Cebrail, Thiam, Poko, Pinares, Kappel, Rodriguez, Bamba.

Kayserispor: Doğan, Kolovetsios, Hosseini, Carole, İbrahim, Onur, Avramovski, Emrah Başsan, Kvrzic, Cardoso, Mustafa Pektemek.

ALTAY-KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Altay'ın Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda Yukatel Kayserispor'u konuk edeceği maç bu akşam saat 21.45'ten itibaren beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz...

En son 2002-03'te yer aldığı Süper Lig'e veda ettikten sonra TFF 3. Lig'e kadar gerileyen Altay, 2018-2019 sezonunda döndüğü TFF 1. Lig'de geçen sezon play-off finalinde diğer İzmir temsilcisi Altınordu'yu yenerek tekrar Süper Lig vizesi aldı. Ligde 18 yıl sonra tekrar mücadele edecek Altay, 42. kez yer alacağı ligde şimdiye kadar çıktığı 1326 karşılaşmada sahadan 413 galibiyet, 413 beraberlik ve 500 yenilgiyle ayrıldı. Bu müsabakalarda 1415 gol atan siyah-beyazlı ekip, kalesinde 1610 gol gördü.

Transfer çalışmalarını sürdüren İzmir temsilcisi, şimdiye kadar İranlı Mohammad Naderi, Polonyalı kaleci Mateusz Lis, Fildişi Sahilli futbolcular Serge Arnaud Aka ile Daouda Karamoko Bamba, Şilili Martin Rodriguez, İsveçli Eric Björkander, Brezilyalı Thaciano Mickael da Silva ve Ceyhun Gülselam'ı transfer ettiğini açıklamıştı.