TFF Başkanı Nihat Özdemir'den seyirci müjdesi!

TFF Başkanı Nihat Özdemir yeni sezon öncesi yayıncı kuruluş beIN Sports'a açıklamalarda bulundu. "Önümüzdeki üç haftaya bakmalıyız. Artışın düştüğünü görürsek o zaman hedefimiz taraftar sayısını artırarak yolumuza devam etmek olacaktır" diyen Özdemir, "Maçlara girerken mutlaka çift aşı şartı istiyoruz. Sağlık Bakanlığı ile görüşerek çift aşı sistemini oturtmuşsak yüzde 75'e çıkarabiliriz. Belki stadları full hale getirebiliriz. Önümüzdeki üç haftaya bakmalıyız. Artışın düştüğünü görürsek o zaman hedefimiz taraftar sayısını artırarak yolumuza devam etmek olacaktır" ifadesini kullandı. TFF Başkanı Nihat Özdemir, mifafir takımın seyircilerinin stada alınmayacağı da sözlerine ekledi.

LOCALAR TAM KAPASİTE OLACAK

TFF Başkanı Nihat Özdemir, "Şu anda stat kapasitesinin pyüzde 50'si kadar taraftar alıyoruz. Localarda ise bu oran yüzde yüz olacak" ifadesini kullandı.