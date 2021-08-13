Kayserispor’da Mane de tamam

ÜNLÜ İsviçreli golcü Gavranovic’i kadrosuna katan Kayserispor, Portekiz’de Rio Ave’den Mane’yle de anlaştı. Başkan Berna Gözbaşı, “Mane de tamam” derken, “Haftaya çarşamba gününü de bekleyin” ifadeleriyle transfer müjdesi verdi. 26 yaşındaki Portekizli sağ açık Mane, geçen sezon 40 maçta 6 gol, 3 asistle oynadı..
ÜNLÜ İsviçreli golcü Gavranovic'i kadrosuna katan Kayserispor, Portekiz'de Rio Ave'den Mane'yle de anlaştı. Başkan Berna Gözbaşı, "Mane de tamam" derken, "Haftaya çarşamba gününü de bekleyin" ifadeleriyle transfer müjdesi verdi. 26 yaşındaki Portekizli sağ açık Mane, geçen sezon 40 maçta 6 gol, 3 asistle oynadı..