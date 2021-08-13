Bjarnason Demir’de

Adana Demirspor, bir yıldızı daha kadrosuna kattı. Mavi Şimşekler, İtalya Serie B ekibi Brescia’dan ayrılan İzlandalı orta saha Bjarnason’la iki yıllık sözleşme imzaladı. İzlanda Milli Takımı’nın vazgeçilmez isimlerinden olan 33 yaşındaki orta saha, milli takım formasıyla 98 karşılaşmada 14 gol attı. Tecrübeli maestro, geçen sezon Serie A’ya playoff’lardan çıkamayan Brescia’da 27 maçta 6 gol, 3 asist yaptı.
Adana Demirspor, bir yıldızı daha kadrosuna kattı. Mavi Şimşekler, İtalya Serie B ekibi Brescia'dan ayrılan İzlandalı orta saha Bjarnason'la iki yıllık sözleşme imzaladı. İzlanda Milli Takımı'nın vazgeçilmez isimlerinden olan 33 yaşındaki orta saha, milli takım formasıyla 98 karşılaşmada 14 gol attı. Tecrübeli maestro, geçen sezon Serie A'ya playoff'lardan çıkamayan Brescia'da 27 maçta 6 gol, 3 asist yaptı.