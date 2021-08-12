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Son dakika spor haberi: Süper Lig'de ilk hafta heyecanı! İşte maç programı

Son dakika spor haberi: Süper Lig'de 2021-2022 sezonu 13 Ağustos Cuma günü başlayacak. İlk karşılaşma son şampiyon Beşiktaş ile Çaykur Rizespor arasında gerçekleşecek.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2021 Perşembe 11:30
Son dakika spor haberi: Süper Lig'de ilk hafta heyecanı! İşte maç programı

Süper Lig'de yeni sezon heyecanı yarın başlayacak. Sezonun açılış mücadelesinde Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Galatasaray ligin yeni ekiplerinden Giresunspor ile, Fenerbahçe de Adana Demirspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Trabzonspor, Yeni Malatyaspor ile Malatya'da oynayacak. Başakşehir de evinde Alanyaspor ile mücadele edecek.

Süper Lig'de yeni sezonun ilk hafta programı şöyle:

13 AĞUSTOS CUMA

20.30 Beşiktaş - Çaykur Rizespor

14 AĞUSTOS CUMARTESİ

19.15 Fatih Karagümrük - Gaziantep FK

21.45 Altay - Kayserispor

21.45 Hatayspor - Kasımpaşa

15 AĞUSTOS PAZAR

19.15 Medipol Başakşehir - Alanyaspor

21.45 Fraport TAV Antalyaspor - Göztepe

21.45 Adana Demirspor - Fenerbahçe

16 AĞUSTOS PAZARTESİ

19.15 Yeni Malatyaspor - Trabzonspor

19.15 Sivasspor - Konyaspor

21.45 Giresunspor - Galatasaray

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