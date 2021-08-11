Süper Lig'de acı tablo! 4 büyükleri zararı milyar TL'yi aştı

Süper Lig kulüplerinin borçları artamaya devam ediyor. Önceki gün Fenerbahçe 1 Haziran 2020-31 Mayıs 2021 tarihleri arasında 1 yıllık süreçte toplam zararın 200 milyon TL olduğunu açıkladı. Geçtiğimiz yıl bu periyotta açıklanan zarar ise 151 milyon TL idi. Zarar miktarının artmasında döviz kurundaki artışın etkili olduğu ifade edildi. TFF'nin limit uygulaması da oluşan zararları azaltmaya yetmedi. Böylece 4 büyük kulübün aynı dönemde açıkladığı toplam zarar 1.3 milyar TL'nin biraz altında kalmış oldu.



Takvim'in haberine göre Galatasaray 435 milyon TL, Beşiktaş 389 milyon TL, Trabzonspor ise 228 milyon TL zarar açıklamıştı. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un toplam borcunda da artış devam etti.



Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamalara göre 31 Mayıs 2021 itibarıyla 4 kulübün toplam borcu 17,38 milyar liraya ulaştı. En yüksek borç 5,96 milyar TL ile Fenerbahçe'ye ait. Sarı- Lacivertli kulübün şirket borcu 3 milyar 740 milyon, dernek borcu ise 2 milyar 220 milyon TL. Galatasaray'ın toplam borç miktarı 4,51 milyar TL. Beşiktaş'ın 5.47 milyar TL, Trabzonspor'un ise 1.44 milyar TL borcu bulunuyor.



